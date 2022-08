Prédiction hebdomadaires Bitcoin : Si les traders perdent le contrôle ici, BTC pourrait revoir 21 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin montre une formation fractale sur un graphique à intervalle de temps inférieur, suggérant un renversement potentiel de la tendance.

Cette évolution laisse entrevoir une nouvelle révision de l’inefficacité des prix sur quatre heures à 21 440 $, qui pourrait s’étendre à 21 115 $.

Un basculement réussi du niveau de résistance de 24 565 $ dans un plancher de support invalidera la thèse baissière.

Le prix du Bitcoin montre une configuration intéressante qui pourrait révéler son prochain mouvement. En y regardant de plus près, ses aspects techniques soutiennent une perspective baissière pour le principal crypto.

Les principaux développements fondamentaux de Crypto

Cependant, tout n’est pas négatif pour le prix du Bitcoin lorsque les investisseurs prennent en compte les développements fondamentaux qui se sont produits au cours de la semaine dernière. Le plus important est peut-être l’entrée de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, dans l’espace des crypto-monnaies via un partenariat avec un échange d’actifs numériques basé aux États-Unis, Coinbase.

La nouvelle de cette mise à jour a fait grimper l’action Coinbase de plus de 10 %.

Une autre mise à jour notable est l’annonce du lancement des contrats à terme Bitcoin et Ether Euro par le Chicago Mercantile Exchange (CME) le 29 août.

Malgré ces développements fondamentaux, le prix du Bitcoin est resté relativement stable pendant quelques heures, mais a finalement chuté en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines à 22 794 $ et a retesté la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 30 jours à 22 499 $.

Maintenant, les choses semblent relativement sombres, car cette fractale BTC nouvellement développée prévoit une perspective baissière.

Le prix du Bitcoin prêt pour plus de douleur

La fractale du prix du Bitcoin tourne autour de l’EMA de 30 jours, et la dernière fois que BTC a poussé au-dessus de cette fractale, elle a augmenté d’environ 13 % et a établi un sommet local à 24 296 $. Cette décision a été annulée au cours des cinq jours suivants, car le grand crypto a tenté d’utiliser l’EMA de 30 jours récemment inversé comme plancher de support.

Cependant, ce qui est intéressant, c’est l’action du prix du Bitcoin qui a entraîné une tendance à la baisse : elle a formé un modèle à double sommet lorsque BTC a essayé d’utiliser l’EMA de 30 jours comme béquille pour empêcher sa tendance à la baisse.

Après quelques jours de tendance en dessous de l’EMA susmentionnée, le prix du Bitcoin a de nouveau éclaté au cours de l’EMA de 30 jours et a augmenté de 8 %, pour être rejeté au niveau de retracement de 50 % à 24 565 $. Cette barrière est le point médian du crash de 42% entre avril et juin 2022.

La zone d’approvisionnement de quatre heures, qui s’étend de 23 383 $ à 24 194 $, ajoute de la crédibilité à ces perspectives baissières. Jusqu’à présent, le prix du Bitcoin a déjà dépassé ce niveau, déclenchant une configuration potentiellement courte. Cependant, les investisseurs peuvent choisir d’être patients et d’attendre un nouveau test du swing de 23 666 $ pour une formation à double sommet.

Graphique BTC/USDT sur 4 heures

À l’avenir, si BTC formait un autre double sommet à 23 666 $, il recréerait la fractale et prévoirait un crash imminent.

Les objectifs de cette configuration incluent le SMA de 200 semaines à 22 749 $, suivi de l’inefficacité des prix, c’est-à-dire l’écart de juste valeur à 21 440 $ et le volume à 21 115 $.

Cette barrière est le niveau d’échange le plus élevé pour le volume BTC depuis avril 2022. Plus de détails peuvent être trouvés dans le tableau ci-dessous. Au POC, les acteurs du marché peuvent s’attendre à une augmentation massive de la pression d’achat et à une lutte entre les acheteurs et les vendeurs.

Ce combat est un thème commun à toutes les fractales de canaux parallèles ascendants observées depuis le début de 2022. Par conséquent, si les investisseurs cherchent à vendre la formation à double sommet à 23,66 $, ils devraient envisager de réserver des bénéfices à 21 115 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Scénarios d’invalidation pour BTC

Si les investisseurs sont d’accord avec l’idée de vendre à découvert le prix du Bitcoin, ils devraient également envisager des scénarios dans lesquels cette thèse expliquée ci-dessus sera invalidée.

Le premier scénario d’invalidation concerne les investisseurs avec des stop-loss serrés, c’est-à-dire au-dessus de la limite supérieure de la zone d’approvisionnement de quatre heures à 23 666 $. Dans de tels cas, si le prix du Bitcoin décide de retester le FVG d’une heure à 24 362 $, les stop loss susmentionnés seront touchés.

Bien que cela puisse sembler baissier, les acteurs du marché peuvent soit fixer un stop-loss plus large, soit rentrer à découvert à 23 666 $.

Le deuxième scénario d’invalidation est beaucoup plus sombre pour les baissiers que pour les haussiers car il implique un basculement du niveau de résistance de 24 565 $ vers un plancher de support. Ce développement indiquera la résurgence de l’élan haussier et invalidera la formation fractale.

Dans un tel cas, les acteurs du marché doivent tenir compte des signaux du marché et se positionner en conséquence, c’est-à-dire à long terme. Ce développement pourrait voir BTC retester les niveaux de 28 000 $ à 29 000 $ pour former un sommet local.