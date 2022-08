Le Congrès décidera probablement du sort de la juridiction cryptomonnaie: un membre du personnel de Lummis | Cryptomonnaie

Le Congrès américain devra intervenir pour décider qui obtient le droit de se vanter de la réglementation cryptomonnaie si la SEC et la CFTC ne peuvent pas résoudre le problème en interne.

Un membre du personnel de la sénatrice américaine Cynthia Lummis estime que le Congrès américain devra intervenir et résoudre le différend entre la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) concernant qui réglemente les crypto-monnaies si la question ne peut pas être résolue en interne.

Le problème remonte à 2014, lorsque la CFTC a affirmé pour la première fois sa compétence sur les monnaies virtuelles. Cela a ensuite été réaffirmé par une décision de la Cour fédérale des États-Unis en 2018, qui a déclaré que la CFTC avait compétence pour poursuivre les criminels dans les affaires de fraude impliquant des monnaies virtuelles. Cependant, c’est la SEC qui a principalement enquêté sur les échanges cryptomonnaies et les actifs cryptomonnaies basés aux États-Unis à ce jour.

Le 3 août, les sénateurs Debbie Stabenow (Michigan) et John Boozman (Arkansas) ont présenté le Digital Commodities Consumer Protection Act of 2022 (DCCPA). Si le projet de loi est adopté par la législature américaine, la CFTC se verrait accorder le droit de réglementer les produits numériques.

Plus particulièrement, le DCCPA classerait à la fois Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) comme des produits numériques et non comme des titres. Ceci est particulièrement important car le président de la SEC, Gary Gensler, a récemment déclaré dans une interview à la chaîne d’information économique américaine CNBC que BTC est la seule crypto-monnaie qu’il est à l’aise avec l’étiquetage en tant que marchandise :

« Certains, comme Bitcoin – et c’est le seul que je vais dire parce que je ne vais parler d’aucun de ces jetons, mais mes prédécesseurs et d’autres ont dit qu’ils étaient une marchandise. »

Mais malgré la tension, l’employé de Lummis pense que le projet de loi DCCPA a moins de 50 % de chances d’être adopté cette année :

« La seule façon dont l’un ou l’autre projet de loi serait adopté cette année est si un événement catastrophique de cygne noir, comme l’effondrement d’une bourse américaine majeure, pouvait rallier les législateurs. »

La nouvelle survient après que la SEC a commencé à enquêter sur l’échange cryptomonnaie de 20 milliards de dollars Coinbase, mais le personnel de Lummis a également déclaré que chaque échange cryptomonnaie basé aux États-Unis faisait l’objet d’une enquête sous une forme ou une autre.

En droit américain, le test Howey détermine si une transaction constitue un contrat d’investissement (titre). Le test stipule qu’un contrat d’investissement existe « lorsqu’il y a investissement d’argent dans une entreprise commune avec une attente raisonnable de bénéfices provenant des efforts d’autrui ».

S’il s’avère que l’ETH, ou tout autre actif cryptomonnaie d’ailleurs, relève de cette définition, les échanges cryptomonnaies basés aux États-Unis négocient illégalement des titres. La SEC a récemment répertorié neuf crypto-actifs en tant que titres.