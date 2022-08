La collecte de fonds Crypto dépasse déjà toute l’année 2021: Rapport | Cryptomonnaie

Le rapport Messari a noté que plus de 30 milliards de dollars ont été levés à partir de 1199 cycles de financement au premier semestre 2022.

Malgré l’effondrement actuel du marché, le secteur de la cryptomonnaie a déjà levé 30,3 milliards de dollars de fonds, dépassant une année entière de collecte de fonds en 2021, selon un nouveau rapport.

Dans un rapport du 2 août de la société d’analyse cryptomonnaie Messari et Dove Metrics, les données montrent que les 30,3 milliards de dollars levés dans la finance centralisée (CeFi), la finance décentralisée (DeFi), les jetons non fongibles (NFT) et l’infrastructure ont été obtenus grâce à 1199 financements. rondes au S1 2022.

Le montant total des fonds levés au cours de la période de six mois a déjà dépassé les 30,2 milliards de dollars levés en 1313 tours sur l’ensemble de 2021.

Plus d’un tiers du total des fonds collectés est allé au secteur CeFi, qui a reçu 10,2 milliards de dollars de financement. Le secteur des infrastructures et des NFT a également vu des investissements importants, cependant, les investissements DeFi semblent avoir traîné avec seulement 1,8 milliard de dollars de financement au cours de la période.

Nfts -> Gaming a obtenu 4 milliards de dollars (!) De financement, éclipsant tous les autres segments. La majeure partie du volume des transactions était sur Ethereum, mais $ s’est en fait orienté vers d’autres chaînes.

(vous pouvez lire notre récent rapport sur IMX ici sur l’accélération du gaming https://t.co/I99dmPZ2Mq) pic.twitter.com/lGpLckvIjC – Dunleavy (@dunleavy89) 2 août 2022

La plupart des investissements dans CeFi étaient destinés aux échanges cryptomonnaies, qui ont levé 3,2 milliards de dollars de financement total. Les services de paiement, les teneurs de marché et les entreprises de comptes d’épargne/bancaires étaient presque ex aequo à la deuxième place.

Le secteur Web3 et NFT, qui a levé 8,6 milliards de dollars de fonds au cours du semestre, a vu les NFT liés aux jeux capturer la part du lion des investissements, amassant plus de quatre fois plus que tout autre NFT vertical.

Certains des jeux crypto basés sur NFT actuellement populaires incluent Axie Infinity, Aavegotchi, CryptoKitties, Galaxy Fight Club et Gods Unchained.

Selon le dernier rapport de PWC sur les fonds spéculatifs en juin, 38 % des fonds spéculatifs investissent désormais dans des actifs numériques, contre 21 % en 2021.

Le leader mondial des services financiers de PWC, John Garvey, a déclaré que la cryptomonnaie est de plus en plus utilisée par les gestionnaires de fonds spéculatifs pour obtenir un avantage sur leurs concurrents :