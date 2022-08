Les perspectives macroéconomiques révèlent un potentiel de doublement de l’argent pour le prix du Dogecoin si… | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin oscille autour de 0,066 $, le niveau de volume échangé le plus élevé des 100 derniers jours.

Pour que des gains massifs démarrent, DOGE doit balayer la liquidité restant en dessous des sommets égaux à 0,057 $.

Une ventilation de la zone de demande de 0,048 $ à 0,057 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Dogecoin est à ce stade de sa durée de vie, où les investisseurs à long terme doivent attendre et les investisseurs à court terme l’ignorent en raison d’un manque de volatilité. Ce carrefour pour DOGE, cependant, offre un paiement massif aux participants patients du marché qui sont prêts à attendre que les choses se mettent en place.

Le prix Dogecoin élabore un plan complet

Comme de nombreux altcoins, le prix du Dogecoin a chuté de 71 % en raison des retombées de LUNA-UST entre le 25 avril et le 18 juin. Quoi qu’il en soit, les marchés de la cryptomonnaie ont formé un creux collectif à la mi-juin et sont sur la voie de la reprise depuis.

Cependant, la vérification du profil de volume de DOGE pour le crash montre que le volume le plus élevé a été échangé au niveau de 0,066 $, alias Point of Control (POC). Cette barrière sert de niveau de support et de résistance, par rapport au prix.

Actuellement, DOGE tente de rebondir sur ce niveau, mais la situation du marché semble se détériorer en raison de la récente chute de Bitcoin en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines à 22 749 $.

D’un point de vue technique, une ventilation du POC est dans le meilleur intérêt du prix Dogecoin et des investisseurs à long terme, car elle permettrait à DOGE de retracer et de collecter la liquidité côté vente reposant en dessous de creux égaux formés à 0,057 $.

La présence de la zone de demande de 0,057 $ à 0,048 $ jette un éclairage optimiste sur ce récit. En combinaison, un recul à 0,057 $ servira de tremplin parfait pour le prix Dogecoin pour lancer sa prochaine étape.

Le niveau qui est significatif et qui pourrait entraver ce rallye potentiel est le point médian du crash de 71% à 0,110 $. En supposant que DOGE reteste la barrière susmentionnée, cela constituerait une hausse de 90 %.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Si l’idée d’une hausse de 90 % pour DOGE semble séduisante, les investisseurs doivent également tenir compte de la thèse de l’invalidation. Si le prix du Dogecoin ne réagit pas à la zone de demande en raison d’une vente excessive, les choses pourraient rapidement mal tourner.

Un chandelier quotidien proche de la limite inférieure de la zone de demande au niveau de 0,048 $ invalidera non seulement la structure, mais créera également un creux plus bas, déplaçant le récit en faveur des baissiers. Cette évolution mettra également fin à la thèse haussière et pourrait entraîner un retracement du prix Dogecoin à 0,045 $ ou 0,040 $.