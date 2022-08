Voyager a reçu de meilleures offres de rachat que celles de FTX, qui devraient rapporter 270 millions de dollars aux clients | Cryptomonnaie

Le prêteur crypto sera autorisé à restituer une partie des fonds des clients bloqués à la Metropolitan Commercial Bank qui ont été gelés jusqu’à présent.

Le prêteur crypto assiégé Voyager Digital Holdings affirme avoir reçu un certain nombre d’offres de rachat « plus élevées et meilleures » que celles proposées par AlamedaFTX en juillet, contrairement aux déclarations publiques continues de la société d’investissement.

La société vient également d’être autorisée à restituer 270 millions de dollars de fonds clients détenus à la Metropolitan Commercial Bank (MCB) par le juge présidant sa procédure de mise en faillite à New York.

Lors d’une présentation lors de la deuxième journée d’audience le 4 août, Voyager a déclaré avoir reçu des informations de 88 parties intéressées désireuses de sauver l’entreprise de ses difficultés financières, ajoutant qu’elle était en « discussions actives » avec plus de 20 parties potentiellement intéressées.

L’une des offres les plus médiatisées est venue d’Alameda Ventures et de FTX en juillet.

Alameda avait proposé d’acheter tous les actifs et les prêts en cours de Voyager, à l’exception du prêt en souffrance à Three Arrows Capital, puis de liquider les actifs et de distribuer les fonds en USD via la bourse américaine FTX.

Cela a été rejeté par Voyager le 25 juillet au motif qu’il ne « maximisait pas la valeur » pour ses clients.

La société a également noté qu’elle avait déjà reçu des offres via le processus de commercialisation qui sont « plus élevées et meilleures que la proposition d’AlamedaFTX », contrairement aux déclarations publiques « inexactes » d’AlamediaFTX.

Source : Présentation du deuxième jour de Voyager Digital

Voyager a déclaré qu’il avait également envoyé séparément à AlamedaFTX une lettre de cessation et d’abstention concernant ses déclarations publiques « inexactes », confirmant qu’AlamedaFTX n’avait pas d' »avantage » sur les autres soumissionnaires.

270 millions de dollars de fonds clients retournés

Des nouvelles concernant d’autres enchérisseurs intéressés arrivent en même temps que le juge du tribunal américain des faillites, Michael Wiles, a donné à Voyager le feu vert pour restituer une partie des dépôts en espèces de ses clients.

Selon un rapport du 4 août du Wall Street Journal, le juge Wiles a déclaré que Voyager avait fourni une « base suffisante » pour son affirmation selon laquelle les clients devraient avoir accès au compte de garde détenu à la Metropolitan Commercial Bank (MCB), qui est censée détenir 270 millions de dollars en espèces.

[DB] Voyager obtient l’approbation de restituer 270 millions de dollars en espèces à ses clients: WSJ — base de données (@tier10k) 4 août 2022

Voyager avait des fonds cachés dans le compte de la banque lorsqu’elle a déposé son bilan le 5 juillet. Ces fonds ont été gelés lorsque la procédure de mise en faillite a commencé.

Le PDG de Voyager Digital, Stephen Ehrlich, a mentionné en juillet qu’il avait l’intention de restituer les fonds des clients de MCB dès qu’un « processus de réconciliation et de prévention de la fraude » serait terminé, et la société aurait demandé que les fonds de MCB soient libérés le 15 juillet.

La dette de Voyager s’élève à une somme ne dépassant pas 10 milliards de dollars auprès d’environ 100 000 créanciers, mais n’est pas la seule société de courtage, prêteur ou entreprise d’investissement en crypto à avoir traversé des moments difficiles pour elle-même et ses utilisateurs. Celsius, Three Arrows Capital, BlockFi et d’autres ont également été entraînés dans la saga en cours.