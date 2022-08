First Mover Asia: l’éthos « apprendre à la volée » de Crypto exposé alors que les dommages causés par le piratage du pont atteignent 2 milliards de dollars | Cryptomonnaie

Le bitcoin et l’éther ont continué à glisser, mais à peine. Pendant ce temps, une annonce de partenariat d’entreprise a suffi à faire monter en flèche les actions de Coinbase (et les vendeurs à découvert à se mettre à l’abri).

Prix ​​: Ni le bitcoin ni l’éther n’ont été stimulés par l’annonce d’une avancée plus profonde dans les crypto-monnaies par le géant gestionnaire de fonds traditionnel BlackRock. Mais les actions de Coinbase ont certainement reçu un coup de pouce, montant en flèche dans ce qui ressemblait à une courte compression.

Insights: Les vulnérabilités des ponts inter-chaînes sont apparues comme l’un des principaux risques de sécurité, car les attaquants ont déjà récolté près de 2 milliards de dollars de gains illicites sur 13 hacks distincts cette année, rapporte Shaurya Malwa.

Bitcoin (BTC) : 22 523 $ −3,4 %

Éther (ETH) : 1 594 $ −3,2 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 151,94 −0,1 %

Or : 1 808 $ l’once troy + 2,8 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 2,68 % −0,07

Bitcoin continue de baisser, les stocks de Coinbase augmentent

Par Hélène Braun

Bitcoin (BTC) a chuté pour la septième journée consécutive, perdant jusqu’à 1,6 % jeudi alors qu’il franchissait la barre des 22 500 $. L’éther (ETH) a baissé de 1,5%.

La slide est survenue alors même que des nouvelles positives émergeaient de Coinbase plus tôt dans la journée concernant un nouveau partenariat avec BlackRock pour permettre à davantage d’investisseurs institutionnels d’allouer de l’argent aux crypto-monnaies.

Certains Twitterati éminents ont suggéré que l’annonce aurait dû avoir un effet de marché plus important; Barry Silbert de Digital Currency Group (qui possède CoinDesk) a écrit qu’il était « surpris que le prix du BTC n’ait pas bougé à cette nouvelle. C’est un changeur de jeu. «

Le mouvement des prix pourrait être davantage le reflet des remarques bellicistes faites par la présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, plus tôt dans la journée. Elle a déclaré que la Réserve fédérale continuera d’augmenter les taux d’intérêt, très probablement à un taux supérieur à 4%.

Elle a également déclaré que la Fed pourrait suspendre la hausse des taux au second semestre 2023, réfutant l’idée que les banques centrales pourraient potentiellement commencer à réduire les taux au début de l’année prochaine, sur laquelle certains investisseurs semblent déjà compter.

Le prix du bitcoin a augmenté la semaine dernière lorsque la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, a été accueillie par les investisseurs comme plutôt accommodante.

Presse courte Coinbase

Le grand gagnant des actions cryptomonnaies jeudi était Coinbase (COIN), dont les actions ont bondi de 31% pour atteindre un prix de 106 $ après que la bourse américaine a annoncé le partenariat avec BlackRock.

Les actions sont rapidement retombées plus près de la barre des 90 $ dans les échanges de l’après-midi, terminant la journée en hausse de 11 %.

« Une courte compression technique classique », ont écrit les analystes de la société S3 Partners, qui suit les données sur les emprunts d’actions, dans un rapport.

Le reste du marché de la cryptomonnaie ne semblait pas affecté par la nouvelle, le retour sur investissement (ROI) moyen étant négatif à -2,16 %.

Parmi les crypto-monnaies, Flow (FLOW), une blockchain créée par Dapper Labs, a été un grand gagnant, en hausse de plus de 37 % au cours des dernières 24 heures après que le géant des médias sociaux Meta, propriétaire de Facebook, a annoncé que sa plateforme Instagram ajouterait du support pour les NFT construits sur la blockchain Flow.

Les marchés en général semblent s’être remis de la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi (D-Californie) à Taïwan mardi, qui a poussé de nombreux investisseurs à rester à l’écart des actifs risqués dans un contexte de tensions potentielles entre les États-Unis et la Chine.

Ether (ETH) a terminé la journée en légère baisse, s’échangeant à 1 644,62 $ au moment de la presse.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Boucle CRL +0,0 % Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS À pois POINT −3,9 % Plate-forme de contrat intelligente Terre LUNA −3,5 % Plate-forme de contrat intelligente Bitcoin CTB −3,4 % Devise

Connaissances

L’éthos « apprendre à la volée » de Crypto exposé alors que les hacks de pont 2022 atteignent 2 milliards de dollars

Par Shaurya Malwa

Les vulnérabilités des ponts inter-chaînes sont apparues comme l’un des principaux risques de sécurité, car les attaquants ont déjà récolté près de 2 milliards de dollars de gains illicites sur 13 hacks distincts cette année.

Ces attaques représentent 69% du total des fonds volés en 2022, a estimé la société de sécurité Chainalysis dans un rapport cette semaine. La tendance énervante a révélé les mesures de sécurité laxistes mises en place par les développeurs pour protéger les utilisateurs de leurs projets de cryptomonnaie.

Les ponts sont une cible de choix pour les pirates liés à la Corée du Nord, qui ont volé pour environ 1 milliard de dollars de diverses crypto-monnaies cette année entièrement à partir de ponts et d’autres protocoles DeFi, selon Chainalysis.

Les ponts sont des protocoles qui permettent un échange d’informations, de crypto-monnaie ou d’actifs tels que des jetons non fongibles (NFT) pour passer d’un réseau blockchain à un autre. Les crypto-monnaies utilisées pour faire fonctionner les ponts sont stockées dans des portefeuilles en chaîne, ce qui les rend vulnérables aux attaques.

Un groupe de hackers nord-coréen aurait été à l’origine de l’attaque de 600 millions de dollars contre le pont Ronin d’Axie Infinity. Un autre cas lié aux pirates informatiques du pays était l’exploit de 100 millions de dollars du pont Harmony’s Horizon.

« Les ponts inter-chaînes ont été ciblés par les acteurs de la menace des États-nations dans le passé avec une planification méticuleuse et une exécution précise », a déclaré Andrew Morfill, responsable de la sécurité de l’information chez le dépositaire de crypto Komainu, à CoinDesk. « Les premières indications avec Nomad étaient qu’il était conduit par des » pillards « opportunistes, mais si les moteurs sont différents, les résultats sont inévitablement les mêmes. Perte d’actifs.

« Les technologies de rupture sont volatiles »

Pourquoi des attaques aussi massives sont-elles monnaie courante ? Les experts en sécurité affirment que la cryptomonnaie reste un terrain de jeu d’apprentissage au fur et à mesure, ce qui indique que les produits sont construits rapidement sans tests adéquats.

« Les technologies perturbatrices sont volatiles et, avec cela, comportent des risques importants et de grandes récompenses », partage Daniel Keller, cofondateur de l’écosystème inter-chaînes Flux. « La plupart des développeurs de l’espace blockchain apprennent à la volée, car ils proviennent de piles technologiques conventionnelles et modernisent leurs compétences. »

L’éducation sur le développement de la cryptomonnaie « deviendra une force motrice » et conduira éventuellement à de meilleurs services programmés, selon Keller.

« Au fur et à mesure que l’adoption se développera, vous constaterez une forte poussée de la part des dirigeants, motivée par les exigences institutionnelles vis-à-vis de leur clientèle », a-t-il déclaré. « Au fur et à mesure que l’industrie mûrit, nous continuerons à voir des hacks. «

Chainalysis a déclaré dans son rapport qu' »il y a quelques années à peine, les échanges centralisés étaient de loin les cibles les plus fréquentes de piratage dans l’industrie ».

« Aujourd’hui, les piratages réussis d’échanges centralisés sont rares. C’est parce que ces organisations ont donné la priorité à leur sécurité et parce que les pirates sont toujours à la recherche des services les plus récents et les plus vulnérables à attaquer », a déclaré la société.

Des pratiques de sécurité améliorées pour le déploiement de contrats intelligents finiraient par « servir de modèles à partir desquels les développeurs pourraient construire », a écrit Chainalysis.

Le prix élevé des déchéances coûteuses pourrait fournir une incitation supplémentaire à continuer.