L’apocalypse pour le prix CRO est-elle déjà en cours ? | Cryptomonnaie

La réaction de prise de bénéfices du prix CRO à l’objectif prévu de 0,15 $ semble écrasante.

Une moyenne mobile simple sur 21 jours pourrait être considérée comme la dernière barrière de support à la tendance haussière de Crypto.com.

L’invalidation du scénario de tendance baissière est une brèche au-dessus de 0,16 $.

Le prix CRO montre une forte pression de vente. Les traders doivent intervenir rapidement pour empêcher une liquidation massive.

Le prix du CRO semble préoccupant

La première réaction du prix de Crypto.com à la barrière de 0,15 $ semble préoccupante. La zone cible mentionnée dans une perspective précédente a été étiquetée le mardi 2 août. La brèche a provoqué un ricochet immédiat à 0,14 $ en chute libre.

Le prix de Crypto.com se négocie actuellement à 0,14 $. Si les traders ne peuvent pas intervenir rapidement, une deuxième tentative à la barrière de 0,15 $ pourrait ne jamais se produire. Une rupture de la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours à 0,13 $ pourrait être le catalyseur d’une vente plus importante ciblant 0,11 $ et potentiellement du plus bas de juillet à 0,10 $.

Graphique CRO/USDT sur 2 heures

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche au-dessus de 0,16 $. Si les traders peuvent franchir cette barrière, ils pourraient être en mesure de rediriger vers le nord en ciblant 0,18 $ à court terme. Cette évolution se traduirait par une augmentation de 30% par rapport au prix CRO actuel.

