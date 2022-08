Le prix de Solana se débat après que l’écosystème est devenu la proie d’un piratage de plusieurs millions de dollars | Cryptomonnaie

Le prix Solana tente de revenir après que le réseau ait subi un exploit via des applications externes.

Près de 8 000 portefeuilles sur Solana ont été la proie du piratage, qui a drainé 8 millions de dollars.

Les analystes estiment que le prix de Solana pourrait atteindre l’objectif de 50 $ d’ici la fin août 2022.

Le prix de Solana a du mal à se remettre de sa chute après que la blockchain a été la proie d’un piratage via des applications externes. Les utilisateurs ont révélé que leurs fonds avaient été nettoyés et que les portefeuilles avaient été compromis. Le piratage a fait 8 000 victimes, drainant les portefeuilles de près de 8 millions de dollars. Ces événements ont entraîné un sentiment baissier parmi les détenteurs de SOL et le récent déclin de Solana.

L’écosystème de Solana tente de se remettre d’un piratage de 8 millions de dollars

Des acteurs malveillants ont drainé près de 8 000 portefeuilles Solana lors de l’attaque contre les portefeuilles basés sur Solana, Slope et Phantom. Magic Eden, un marché NFT sur Solana, a recommandé aux utilisateurs des deux portefeuilles de révoquer les autorisations dans les paramètres de l’application.

Après le piratage, le prix de Solana s’est rétabli et a légèrement récupéré ses pertes. Le tueur d’Ethereum continue de se négocier en dessous de 40 $. Cependant, les analystes de Crowd Wisdom estiment que l’altcoin dépassera probablement le niveau de 40 $ si l’élan actuel se maintient.

Les analystes ont identifié cinq facteurs clés contribuant à la montée en puissance de Solana, une augmentation du volume des échanges sur le réseau Solana au cours des dernières 24 heures, une augmentation du volume de recherche Google et le sentiment des médias sociaux pour Solana a connu une augmentation. L’analyse technique du tueur d’Ethereum a signalé une hausse des prix à Solana, et le sentiment général du marché est considéré comme favorable à une hausse des prix de Solana.

Azeez Mustafa, un analyste crypto, a évalué le tableau des prix de Solana et a noté que SOL évolue latéralement. L’analyste a identifié une pression de vente à court terme et a noté qu’un mouvement haussier pourrait pousser le prix du SOL à 70 $, 75 $ et 80 $.

Graphique SOL-USD sur 1 jour

D’après les données de Lunar Crush, il y a une augmentation de 64 % des mentions sociales et de 191,7 % des engagements sociaux. Ces mesures indiquent une domination sociale et une pertinence croissantes pour Solana, considérées comme un signe positif pour le prix de l’actif. @ Pentosh1, un analyste crypto de premier plan, estime que le prix de Solana pourrait dépasser 42 $ et viser des objectifs haussiers de 48 $, 50 $ et une remontée massive à 60 $.

Tableau des prix SOL-USDT sur 1 jour

Le concours de Solana se prépare pour l’événement clé, la fusion

Ethereum, considéré comme le plus grand concurrent de Solana et la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, est actuellement dans une tendance à la baisse. Les analystes ont évalué si la fusion à venir, la transition de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS) est un événement de type acheter les nouvelles et vendre le genre de rumeur.

Étant donné que Solana est considérée comme une alternative à Ethereum, pour son faible coût et sa facilité d’utilisation, une augmentation des prix du gaz sur Ethereum ou l’incertitude entourant l’altcoin pourrait entraîner l’adoption de SOL.