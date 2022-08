Le prix de LUNA évolue latéralement, affichant un signal d’achat crucial | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA est à un point d’inflexion et prêt à grimper à 2,60 $.

Terra annonce son intention de développer des tableaux de bord pour les données et les analyses organisées.

Si le prix de LUNA ne parvient pas à dépasser une ligne de tendance descendante clé, le trading se situera entre 2,00 $ et 2,20 $.

Le prix de LUNA varie entre un rocher et une main après son rejet à partir de 2,60 $. La hausse immédiate du jeton est plafonnée par une immense congestion des vendeurs à 2,20 $, tandis qu’à la baisse, le prix LUNA repose sur un support solide établi à 2,00 $. Dans l’intervalle, un signal d’achat présenté le 28 juillet laisse entrevoir une cassure haussière au nord du prix actuel du marché de 2,15 $.

Terra pour créer des tableaux de bord de données et d’analyse organisés

Terra 2.0, la blockchain alimentée par LUNA, a annoncé mercredi via Twitter son intention de développer des tableaux de bord de données et d’analyse organisés via une plate-forme appelée MetricsDAO. Des contenus éducatifs et des programmes de primes symboliques – qui permettent aux entrepreneurs de collecter des fonds auprès d’investisseurs pour lancer de nouvelles pièces – figureront également sur les consoles.

Un article de blog publié par MetricsDAO a mis en lumière le fait que Terra 2.0 est à une phase cruciale de maturité et de croissance et doit favoriser la transparence en chaîne, en touchant à l’analyse et à l’acquisition d’utilisateurs. Les tableaux de bord permettront à la blockchain de Terra d’être interrogée par les développeurs et les analystes.

MetricsDAO est chargé de conserver les données et de les utiliser sur Flipside Crypto, une plate-forme offrant un éditeur de requêtes SQL, une API, un studio de visualisation et un SDK, tous gratuits pour tous les utilisateurs.

Certains résultats attendus de ce développement sont l’accès à des données gratuites et ouvertes, un contenu éducatif organisé, la responsabilité de la communauté, des primes et des supports marketing.

Bien que le prix de LUNA puisse sembler coincé dans une fourchette étroite, l’équipe de développement prend des mesures pour réparer l’image extérieure du réseau. Si ces efforts portent leurs fruits, le prix de LUNA prendra de l’ampleur tout en profitant du regain d’intérêt des investisseurs.

Le signal d’achat du prix LUNA se maintient

L’indicateur Super Trend est passé au vert le 28 juillet après avoir envoyé un signal d’achat. Les commerçants qui ont répondu à l’appel ont enregistré des gains rapides lorsque le prix de LUNA a grimpé de 1,75 $ à 2,60 $.

Désormais, le prix de LUNA devrait revenir aux mêmes sommets en s’appuyant sur l’élan indiqué par l’indicateur Super Trend. Une cassure au-dessus de la ligne de tendance descendante confirmera l’influence des haussiers, entraînant des gains pouvant atteindre 2,60 $.

Graphique LUNA/USD sur quatre heures

Alors que les choses peuvent sembler positives pour le prix LUNA, les commerçants devraient envisager de prendre des bénéfices à 2,40 $. Tous facteurs confondus, le marché baissier est toujours d’actualité. À la baisse, couper le support SMA sur 50 jours à 2,00 $ pourrait voir le prix de LUNA plonger à 1,75 $ et 1,65 $, respectivement.