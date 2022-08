Les pièces meme Shiba Inu, Dogecoin feront-elles leur retour après une forte baisse ? | Cryptomonnaie

Dogecoin a anéanti les gains des deux dernières semaines, alors que les experts réduisent les prédictions de 2022 pour le prix DOGE.

Les prix du Shiba Inu et du Dogecoin connaissent actuellement une baisse alors que le marché de la cryptomonnaie peine à se remettre des récentes pertes. Cela dit, les analystes prédisent une cassure du prix du Shiba Inu alors que la pièce meme se prépare à une reprise à la suite de nouvelles indiquant une adoption plus répandue et une utilité accrue.

Le prix du Shiba Inu et du Dogecoin se prépare à une reprise au milieu des malheurs du marché baissier

Plusieurs mises à jour clés de l’écosystème des pièces meme ont alimenté un sentiment haussier parmi les détenteurs de Shiba Inu et de Dogecoin. Timothy Stebbing, chef de produit à la Dogecoin Foundation, a récemment dit aux investisseurs de ne pas investir dans DOGE en tant qu’actif spéculatif. Stebbing a fait valoir que l’équipe est en train de construire une future monnaie, une forme de monnaie décentralisée qui peut être réglementée par les gouvernements.

S’il vous plaît, n’investissez pas dans le dogecoin en tant qu’actif spéculatif, nous construisons l’avenir de la monnaie : une forme de monnaie décentralisée qui peut être réglementée par les gouvernements (lois) mais pas manipulée par eux (brrrr). Renseignez-vous avant de mettre votre durement gagné dans quoi que ce soit. – Timothy Stebbing (@tjstebbing) 4 août 2022

Dogecoin est donc censé être une forme de monnaie décentralisée avec une adoption et une utilité généralisées. Dans le cas de Shiba Inu, Welly, une chaîne de restauration rapide unique en son genre, est devenue l’un des meilleurs magasins de restauration rapide sur UberEats. Shiba Inu est devenu copropriétaire de la chaîne de restaurants, il s’agit donc d’une mise à jour haussière pour les détenteurs de SHIB.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Dogecoin et tracé un chemin précis vers un objectif haussier à 0,110 $.

Dogecoin se négocie actuellement à 0,066 $ et une panne pourrait pousser DOGE à 0,057 $. Les analystes ont identifié une zone de retournement entre 0,048 $ et 0,057 $, qui pourrait servir de tremplin vers l’objectif haussier susmentionné.

DOGE Perpetual Futures Contract Graphique 1 jour

Hublot, l’horloger d’élite basé en Suisse, a récemment reconnu les monnaies numériques. Hublot a annoncé l’acceptation de Shiba Inu (SHIB) et Dogecoin (DOGE) via BitPay. La marque horlogère a été fondée en 1980 et accepte désormais SHIB et DOGE, ce qui renforce l’utilité des deux pièces meme.

Dans la vidéo ci-dessous, les analystes de Netcost-Security ont identifié les facteurs clés qui pourraient entraîner une explosion massive du prix du Dogecoin.

Shiba Inu est un favori des baleines Ethereum

D’après les données de WhaleStats, Shiba Inu est l’une des crypto-monnaies les plus largement détenues parmi les baleines Ethereum. Les 5000 meilleures baleines Ethereum détiennent 657 millions de dollars en jetons Shiba Inu. Il s’agit d’une quantité importante de jetons Shiba Inu, ce qui en fait un favori parmi les baleines Ethereum.

Grâce aux récentes baisses de prix de Shiba Inu, les baleines Ethereum se sont occupées d’accumuler la pièce meme. Ils ont ajouté plus de SHIB à leur portefeuille avant un rallye du jeton Dogecoin-killer.

SHIB Knight, un analyste crypto, a prédit un rassemblement à Shiba Inu. L’analyste a fixé des objectifs haussiers à 0,00001196 $, 0,00001274 $ et 0,00001323 $ pour Shiba Inu.

Le support pour Shiba Inu, quant à lui, devrait atteindre 0,00001171 $ et 0,00001148 $.

Tableau des prix SHIB-USDT

Les analystes de Netcost-Security ont identifié une opportunité pour les commerçants de négocier de manière rentable Shiba Inu, en cas de crash probable. Pour plus d’informations et les principaux niveaux de prix, regardez la vidéo ci-dessous :