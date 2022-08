Le sénateur Warren propose de réduire l’implication de Wall Street dans la crypto | Cryptomonnaie

La lettre de Warren exhorte l’OCC à collaborer avec la Fed et la FDIC pour développer une approche alternative de crypto-monnaie « qui protège adéquatement les consommateurs ainsi que la sécurité et la solidité du système bancaire ».

La sénatrice américaine Elizabeth Warren poursuit sa campagne anti-crypto, proposant cette fois une législation qui fermerait effectivement les services de crypto-monnaie fournis par les banques, selon un rapport de Bloomberg jeudi.

Pour éloigner Wall Street du marché de la crypto-monnaie, le sénateur Warren, qui siège au comité sénatorial des banques, exhorte les membres du comité et les sénateurs à signer une lettre au Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) demandant aux banques de cesser de fournir de la crypto des services tels que la garde crypto. Le comité bancaire estime qu’en publiant des directives sur la cryptomonnaie, les régulateurs permettent aux banques de Wall Street d’entrer sur le marché et de mettre le système bancaire en danger.

La lettre exhorte l’OCC à collaborer avec la Réserve fédérale et la Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) pour développer une approche alternative de crypto-monnaie qui protège adéquatement les consommateurs et promeut « la sécurité et la solidité du système bancaire »: «

« Nous craignons que l’OCC n’ait pas correctement corrigé les lacunes des lettres d’interprétation précédentes et les risques associés aux activités bancaires liées à la cryptomonnaie, qui se sont aggravées ces derniers mois. »

La version finale de la lettre sera envoyée au contrôleur par intérim de l’OCC, Michael Hsu. La réponse de l’OCC à l’enquête de Bloomberg faisait référence aux récentes remarques du contrôleur Michael Hsu concernant l’implication accrue des banques dans la cryptomonnaie, démontrant le désir de l’agence de modifier les directives de cryptomonnaie bancaire. Hsu a appelé à une plus grande prudence concernant la diffusion de la cryptomonnaie dans les systèmes financiers traditionnels. La récente tourmente de la crypto-monnaie a entraîné la perte de milliards de dollars d’investissements, incitant les législateurs et les régulateurs à accroître leur attention sur les services liés à la cryptomonnaie.

Selon la lettre de Warren, les instructions et règles précédentes de l’OCC ont été insuffisantes pour protéger le système financier de la récente volatilité de la cryptomonnaie. Il appelle à des modifications et à la suppression des directives de la crypto-banque pour empêcher les banques de s’impliquer dans les crypto-monnaies. Le document cherche également à obtenir des informations sur le nombre actuel de banques réglementées qui fournissent des services liés à la cryptomonnaie, ainsi que la valeur totale en dollars des services fournis.

Comme la lettre n’a pas encore été rendue publique, on ne sait pas quels sénateurs l’ont signée. Cependant, le sénateur Warren a été un critique virulent des crypto-monnaies et a déjà appelé à plus de réglementation dans l’espace.

Elle a qualifié la finance décentralisée (DeFi) d’élément «le plus dangereux» de la crypto en 2021 et a proposé une législation pour rechercher le rôle de la crypto dans les ransomwares, tout en fustigeant le réseau Ethereum pour ses frais coûteux lors d’une audience en commission. Il n’est donc pas surprenant qu’elle ait saisi l’occasion de plaider en faveur de règles plus strictes.