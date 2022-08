Après quatre ans, le Japon ramène son premier crypto ATM | Cryptomonnaie

L’échange local Gaia Co. est sur le point de déployer des guichets automatiques cryptomonnaies à Tokyo et à Osaka et a présenté des plans pour 130 d’entre eux au cours des trois prochaines années.

Les guichets automatiques cryptomonnaies – ou BTM selon la terminologie locale – sont de retour au Japon après une longue interruption de quatre ans.

La société locale d’échange de crypto Gaia Co., Ltd a annoncé mardi qu’elle déploierait bientôt des BTM prenant en charge Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC).

Bien que les guichets automatiques Bitcoin aient fait leurs débuts à Tokyo dès 2014, le pays n’a vu aucun guichet automatique d’actifs numériques actifs depuis l’hiver cryptomonnaie de 2018, qui a vu l’échange local Coincheck piraté pour 530 millions de dollars, mettant le secteur local à genoux et aigris. intérêt pour les guichets automatiques cryptomonnaies.

Initialement, les BTM seront installés dans des endroits à Tokyo et à Osaka, mais la société a annoncé son intention de mettre en place 50 BTM à travers le pays au cours des 12 prochains mois. La société a déclaré qu’elle espérait augmenter la base installée à 130 BTM au cours des trois prochaines années.

Les BTM permettront aux utilisateurs de retirer un maximum de 747 $, ou 100 000 yens japonais, par transaction, avec un plafond de retrait maximal de 2 243 $, ou 300 000 yens, par jour. Les retraits limités font partie des mesures de conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

BTM : Gaia Co., Ltd

Selon un rapport de mercredi du média local Mainichi Shimbun, le déménagement de Gaia marquera la première fois qu’une société de cryptomonnaie enregistrée localement installera des guichets automatiques cryptomonnaies au Japon.

Pour retirer des fonds des BTM, les utilisateurs doivent s’inscrire auprès de l’entreprise pour obtenir une carte spéciale qui leur donne accès pour le faire. Une fois approuvés, les utilisateurs peuvent envoyer des actifs cryptomonnaies au BTM via un smartphone, puis retirer le montant en espèces en yens.

Les BTM contribueront à accélérer le processus de retrait actuel dans le pays, qui prend souvent quelques jours pour transférer des fonds d’un échange vers un compte bancaire local, a noté le point de vente japonais.

L’intérêt de la crypto refait surface?

Le piratage de Coincheck, ainsi que le piratage de 500 millions de dollars sur l’échange cryptomonnaie de Mt. Gox en 2014, ont finalement conduit le gouvernement à opter pour une approche non interventionniste en confiant la surveillance à l’agence d’autorégulation, la Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA) .

Cependant, il semble que le gouvernement ait eu un regain d’intérêt pour aider le marché à prospérer cette année.

Comme indiqué précédemment en juillet, l’Agence des services financiers du Japon (FSA) a donné des « avertissements sévères » à la JVCEA pour accélérer le déploiement de la réglementation AML.

Pendant ce temps, le Premier ministre Fumio Kishida a également appelé l’entité à accélérer son long processus de sélection des nouvelles demandes d’inscription d’actifs numériques sur les bourses locales.

Le mois dernier, Cointelegraph a rapporté que le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (METI) a ouvert son bureau de politique Web3 au sein du secrétariat du ministre. L’entité nouvellement créée travaillera au développement d’un environnement commercial innovant pour les entreprises du Web3, ainsi qu’au déploiement d’une réglementation pour soutenir le secteur.