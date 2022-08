Le prix LUNA de Terra montre enfin le signal d’achat que vous attendiez pt.2 | Cryptomonnaie

Le prix Luna de Terra se consolide sous les fournisseurs de signalisation à faible volume sur le marché.

Le prix LUNA vise un niveau de liquidité de 2,78 $ par rapport à une précédente configuration commerciale baissière

le scénario de tendance haussière dépend de la détention de 1,61 $ comme support.

Le prix LUNA de Terra indique une chasse à la liquidité dans les prochains jours. Les principaux niveaux d’intérêt sont décrits ci-dessous.

Le prix LUNA de Terra veut qu’il reste de l’argent sur la table

Le prix LUNA de Terra pourrait commencer une charge vers des niveaux de liquidité de 2,70 $. Les abonnés de Netcost-Security peuvent se souvenir de la zone de liquidité car elle a été utilisée avec succès dans une idée commerciale baissière prévue le 6 juillet. Les récentes techniques impulsives suggèrent que les marchés du marché reviennent pour l’argent restant sur la table.

Le prix de LUNA se vend actuellement aux enchères à 2,12 car les traders ont réussi à franchir la zone de résistance de 2,00 $ et la testent comme support. Pour les commerçants qui cherchent à prendre un risque, le commerce est justifiable. Un rallye supplémentaire vers 2,78 $ a de fortes chances. L’indicateur de profil de volume confond la position haussière, car la consolidation actuelle des prises de bénéfices se produit sous un volume relativement faible. L’indicateur implique subtilement que les hodlers sont sur le marché et visent à tirer profit d’objectifs plus élevés.

L’invalidation de la tendance haussière doit être le point d’origine de la première impulsion actuellement positionnée à 1,61 $. Cela met en place une configuration commerciale récompense-risque de 1,35-1 pour les traders qui cherchent à entrer sur le marché. Gardez à l’esprit qu’une violation du niveau d’invalidation mettrait en péril l’ensemble du scénario de tendance haussière. Par conséquent, les traders pourraient envoyer le prix LUNA aussi bas que 1,10 $, ce qui entraînerait une baisse de 50 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de LUNA, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security