Le prix de l’avalanche est prêt à grimper de 24 % avant un hackathon majeur à Séoul | Cryptomonnaie

La période de consolidation du prix de l’avalanche initiera probablement une hausse de 24 % à 32,00 $.

La communauté AVAX attend avec impatience un hackathon sur le thème du Web3 à Séoul.

Une cassure au-dessus d’un canal parallèle descendant rapprocherait Avalanche de la résistance difficile à 25 $.

Le prix de l’avalanche est à nouveau dans les préludes d’une importante cassure haussière après avoir maintenu le support à 22,50 $. Le jeton a été rejeté par la forte congestion des vendeurs à 25,00 $, coupant court à un rebond à l’échelle du marché orchestré la dernière semaine de juillet. AVAX devra s’élever au-dessus d’un canal parallèle descendant à court terme pour déclencher une montée de 24 % à partir de l’encolure d’un schéma tête-épaules (H&S) inversé.

Quelles sont les chances que le prix d’Avalanche grimpe à 32,00 $ ?

En cultivant un retournement haussier par rapport à la baisse des derniers mois, le prix de l’Avalanche a testé la résistance à 25 $ à deux reprises sans la casser. Une légère baisse des prix entre le 22 et le 26 juillet a formé un modèle H&S inverse, qui, s’il est confirmé, pourrait propulser AVAX de 24 % à 32,00 $.

Néanmoins, le prix de l’Avalanche devra respecter quelques paramètres pour que la cassure imminente réussisse. Premièrement, une cassure au-dessus du canal parallèle descendant donnerait au jeton l’impulsion nécessaire pour franchir l’obstacle à 25,00 $ (résistance de l’encolure). Deuxièmement, AVAX doit se maintenir au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours pour éviter une éventuelle correction baissière pour soutenir les zones mises en évidence à 22,50 $ et 19,50 $.

Graphique AVAX/USD sur huit heures

Selon les données en chaîne de Santiment, les discussions entourant Avalanche ont considérablement augmenté entre le 26 juillet et le 3 août. L’illustration ci-dessous montre un pic massif de sa métrique de volume social – une indication haussière – tandis que le prix AVAX se prépare à se déplacer au nord de son support à 22,50 $. .

Volume social d’avalanche

La montée attendue à 32,00 $ a de bonnes chances de se matérialiser si l’intérêt des investisseurs pour le projet continue d’augmenter. De plus, le prochain hackathon d’Avalanche à Séoul réunira certains des meilleurs esprits du Web3, y compris, mais sans s’y limiter, Mark Shim, l’associé général de Rok Capital et Tracey Bowen, fondatrice de HER DAO.

Alors que la communauté se prépare à l’événement prévu entre le 11 et le 12 août, le prix Avalanche pourrait profiter du battage médiatique pour atteindre 32,00 $, comme prévu.