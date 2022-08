De nouveaux acheteurs optimistes affluent vers Bitcoin, BTC et la relation macro | Cryptomonnaie

Un rallye de reprise très attendu s’est produit pour les prix du Bitcoin après un mois de consolidation autour de 20 000 $. Fait intéressant, cela coïncide avec le pic du cycle précédent en 2017.

La dynamique à court terme reste favorable, tandis que les indicateurs macroéconomiques à plus long terme suggèrent qu’une base plus solide pourrait prendre du temps.

La baisse de 66% de Bitcoin par rapport à son ATH a largement expulsé les spéculateurs, ne laissant que les baleines et ceux qui ont de fortes convictions à retenir.

Cependant, une tendance récente a vu les détenteurs à court terme affluer vers la région de 20 000 $, où la propriété est transférée de vendeurs capitulants à des acheteurs plus optimistes.

Source : Glassnode

Dans le même temps, les détenteurs qui ont accumulé des pièces au cours des six derniers mois refusent de liquider leurs positions malgré de lourdes pertes latentes, suggérant qu’ils sont moins sensibles aux fluctuations du marché.

Source : Glassnode

En analysant le multiple de Mayer, un multiple du prix actuel du Bitcoin sur la moyenne mobile de 200 jours, il est tombé en dessous de 0,55 à l’extrême de cette correction de prix, indiquant que le marché s’échangeait avec une remise de 45 % par rapport au 200DMA. Les prix des crypto-monnaies ont historiquement formé des creux cycliques sous ce niveau, mais cela a été rare, se produisant moins de 3 % du temps.

Source : Glassnode

À l’heure actuelle, Bitcoin semble éclipser le niveau après avoir été en dessous pendant un certain temps. Cela indique que le pire du marché baissier de la cryptomonnaie est probablement passé, si l’histoire est un guide.

Il existe également une interaction intéressante lorsque la base de coût du LTH dépasse la base de coût globale pour le marché au sens large (le prix réalisé). Pour que le LTH RP augmente, les LTH doivent soit acheter des pièces au-dessus de leur coût de base, soit attendre que les pièces dont le coût est plus élevé arrivent à échéance au-delà de 155 jours. C’est rare pendant un marché baissier.

Le prix réalisé grimpe au-dessus du prix réalisé LTH en période de creux de marché, de vigueur soutenue et de demande suffisante pour compenser les prises de bénéfices. Historiquement, les faibles divergences du marché baissier ont duré entre 248 jours et 575 jours. Une période relativement courte de 17 jours a été en vigueur pour le cycle actuel, un laps de temps relativement court.

Source : Glassnode

Le prix BTC est déterminé par Macro – Aucun doute

Bien que nous ayons voulu que le BTC soit indépendant des marchés traditionnels et des indicateurs macroéconomiques, ce n’est pas le cas actuellement. Avec l’arrivée d’acteurs institutionnels majeurs et leurs importantes liquidités, cette dépendance s’est intensifiée. Ainsi, le comportement des actifs numériques est influencé par les flux mondiaux de liquidité.

C’est pourquoi la masse monétaire M2, qui comprend l’argent physique, les dépôts et l’argent « moins liquide », y compris les comptes d’épargne bancaires, peut être un indicateur avancé de l’évolution des prix de Bitcoin.

La comparaison de la tendance de déviation mondiale de M2 ​​avec la capitalisation boursière de la cryptomonnaie révèle ce qui suit :

La source

De plus, comme nous pouvons souvent le voir chez ChangeNOW, les prix du S&P 500 et du Bitcoin sont étroitement corrélés. Dans une perspective plus large, le S&P est piloté par les bilans consolidés des principales banques centrales. En général, une hausse du S&P 500 est associée à l’expansion des bilans des banques centrales, et il en va de même pour Bitcoin.

Source : Yardeni.com

Ainsi, vous pouvez avoir une idée de l’avenir de Bitcoin en surveillant le tableau des bilans agrégés des banques centrales.

En bout de ligne

En analysant l’activité en chaîne de Bitcoin, chez ChangeNOW, nous pouvons voir que les détenteurs à long terme, qui sont moins affectés par la volatilité des prix du BTC, n’ont jamais quitté le marché, tandis que les spéculateurs à court terme se sont échappés lors de la récente vente, permettant des acheteurs plus optimistes. entrer. Pendant ce temps, en examinant les flux de liquidité mondiaux provenant des principales banques centrales, nous pouvons avoir une idée de ce qui se passe avec le prix du Bitcoin, ainsi que de ce qui va arriver dans un proche avenir. Peu importe que vous soyez un haussier fort à long terme, un vendeur capitulant, un nouvel acheteur ou simplement un spectateur de loin, nous devons tous comprendre le côté logique de ce marché de la cryptomonnaie apparemment chaotique.