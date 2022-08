Qu’est-ce qui continue de stimuler le rallye des prix d’Ethereum Classic ? | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum Classic a relancé son rallye après avoir maintenu le support à 32 $.

Les investisseurs pensent qu’ETC a beaucoup de marge de croissance avant qu’un renversement significatif ne se produise.

Le prix Ethereum Classic doit casser la résistance à 40 $ pour ouvrir la voie à un autre bond gigantesque vers le nord.

Le prix d’Ethereum Classic semble aller à l’encontre du sentiment généralisé du marché selon lequel il est prêt pour une correction significative en augmentant de 6,5 % au cours des dernières 24 heures. La tendance haussière a commencé le 18 juin mais a pris une pause le 29 juillet. Comme indiqué la semaine dernière, les mineurs passant d’Ethereum à Ethereum Classic avant la transition du premier de la preuve de travail (PoW) à une preuve de participation ( PoS) consensus, alias « la fusion », ont été les principaux moteurs du rallye.

Dans une large mesure, le prix d’Ethereum Classic dépend de la fusion pour maintenir le rallye, mais la vraie question demeure : l’élan est-il durable ? Les perspectives techniques du jeton sont solides maintenant, en particulier avec un support à 32 $ confirmé. À la hausse, les acheteurs sont susceptibles de canaliser leurs efforts pour briser la résistance à 40 $, un mouvement susceptible de façonner la phase de reprise ultérieure.

Graphique journalier ETC/USD

Le rallye des prix Ethereum Classic peut être imparable

La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) quotidienne est passée dans la région positive le 18 juillet, envoyant un signal haussier. Alors que ce mouvement à la hausse se poursuivait, ETC a franchi des barrières telles que 18 $, 24 $ et 30 $. Ethereum Classic comblera l’écart à 40 $ et progressera au-dessus du même niveau si cette perspective haussière se maintient.

GloverFx convient que le prix Ethereum Classic n’a pas encore épuisé son rallye. Via une publication sur Twitter, l’analyste a pointé un signal de retournement haussier de l’indicateur TD Sequential. De plus, ETH a testé la ligne de tendance baissière sur l’indice de force relative (RSI) sur 1 heure). Une analyse plus approfondie de l’indice a montré que le prix et le RSI avaient formé une divergence haussière sur le graphique de 30 minutes.

Graphique ETC/USD 30 minutes

La métrique en chaîne du sentiment pondéré d’Ethereum Classic de Santiment a imprimé une image haussière, comme le montre le graphique ci-dessous. La métrique combine les commentaires positifs et négatifs entourant l’ETC et multiplie le résultat avec le volume social total.

Sentiment pondéré Ethereum Classic

Les lectures sous la ligne moyenne indiquent que le jeton est haussier. En d’autres termes, les investisseurs pensent que le prix d’Ethereum Classic se situe dans une zone d’achat et sont susceptibles d’acheter pour une détention à long terme plutôt que pour une spéculation à court terme.