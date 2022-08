L’inflation punit les prudents tandis que Bitcoin donne de l’espoir pour l’avenir – Jordan Peterson | Cryptomonnaie

La capacité d’épargner est un outil essentiel d’autorégulation et de planification pour l’avenir, mais lorsque l’inflation devient incontrôlable, ceux qui s’efforcent de retarder la gratification sont punis pour leur choix. En revanche, Bitcoin (BTC) fait le contraire, selon le psychologue clinicien Jordan Peterson.

Dans l’émission intitulée Qu’est-ce que l’argent ?, Peterson a rejoint l’entrepreneur Bitcoin Robert Breedlove pour parler d’argent et discuter des effets de l’inflation fiduciaire sur les personnes qui renoncent à la gratification instantanée et de la façon dont Bitcoin donne de l’espoir pour l’avenir.

Selon Peterson, l’hyperinflation nuit à ceux qui travaillent patiemment et économisent pour l’avenir. Il a décrit ces personnes comme les « piliers de notre société », et Peterson a soutenu que ces personnes sont vitales pour la sécurité et la survie de la civilisation. Il a expliqué que :

Vous voulez encourager les gens à croire en l’avenir et à prendre des décisions qui rendent le retard de la gratification moralement louable et intelligent. L’inflation fait mal à ces gens.

Peterson a souligné qu’avec l’inflation déformant le marché, l’une des choses qui l’ont intéressé au Bitcoin est qu’il n’y a pas de telles distorsions ou interférences. La crypto-monnaie permet un marché libre, selon le psychologue.

Il mentionne par ailleurs que BTC peut être un dispositif qui permettra à la société de s’adapter à ce qu’il décrit comme l’horizon du futur. « C’est le seul foutu appareil que nous ayons. À moins que vous ne pensiez que les planificateurs centraux vont le gérer. Bonne chance avec ça. Cela n’arrivera tout simplement pas », a-t-il déclaré.

Peterson a plongé dans Bitcoin en 2019 lorsqu’il a commencé à accepter des dons BTC après avoir quitté la plateforme d’abonnement Patreon en raison de problèmes de liberté d’expression. L’auteur des 12 règles de la vie essaie également de comprendre le Bitcoin depuis 2021, invitant les partisans du BTC à son podcast et explorant davantage la crypto-monnaie.