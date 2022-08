Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Une autre longueur d’avance se profile à l’horizon pour les marchés de la cryptomonnaie, mais… | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin pourrait balayer les creux égaux à 22 584 $ avant une tentative de rallye à 24 336 $.

Le prix d’Ethereum inverse sa tendance à la baisse à court terme alors que les traders tentent de récupérer le niveau de résistance de 1 730 $.

Le prix de l’ondulation pourrait baisser avant que les acheteurs ne reviennent et tentent de retester l’obstacle de 0,381 $.

Le prix du bitcoin a fait preuve de résilience face aux vendeurs alors que les acheteurs sont intervenus après avoir retesté un niveau de support historiquement élevé. Cette évolution a amené Ethereum, Ripple et d’autres altcoins à déclencher un rallye prématuré.

Le prix du Bitcoin montre une perspective ambiguë

Le prix du bitcoin montre un intérêt à baisser pour collecter des liquidités, se situant en dessous des creux égaux à 22 584 $. Ce mouvement sera une manipulation du marché qui signalera ensuite un renversement de tendance. En conséquence, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC déclenche un mouvement vers l’inefficacité des prix d’une heure, alias Fair Value Gap (FVG).

Cette décision pourrait encore déclencher un krach à 20 737 $, où une tonne de liquidités repose sous la forme d’arrêts de vente.

Alors que cette décision à court terme promet d’éliminer la liquidité des deux côtés, le résultat final de la confirmation d’une nouvelle tendance à la hausse arriverait après que BTC ait basculé le niveau de 25 000 $ dans un plancher de support.

Graphique BTC/USD sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin produit un chandelier quotidien proche du niveau de support de 19 000 $, cela invalidera la thèse haussière et déclenchera potentiellement un crash à 13 000 $.

Le prix Ethereum se retourne prématurément

Le prix d’Ethereum a été rejeté au niveau de résistance de 1 730 $ et a chuté de 9 % pour établir un creux temporaire à 1 557 $. Bien qu’un nouveau mouvement à la baisse soit possible, un renversement ici laisserait l’inefficacité des prix sur quatre heures, alias FVG, à 1 470 $ non perçu.

Par conséquent, les investisseurs trop impatients doivent faire attention à la vente en cours, car un renversement pourrait prendre ces commerçants au dépourvu.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

D’autre part, une ventilation du niveau de support de 1 228 $ invalidera la thèse de retournement haussier du prix Ethereum et déclenchera un effondrement des barrières de 1 080 $ et 887 $.

Le prix de l’ondulation pourrait nécessiter une autre baisse

Le prix Ripple a franchi l’obstacle de 0,381 $ mais n’a pas réussi à maintenir son élan. Le manque de pression d’achat a conduit à un renversement qui a fait chuter le prix du XRP de 11 % au cours des trois derniers jours.

À l’avenir, un balayage des obstacles de 0,359 $ ou 0,349 $ pourrait déclencher une montée en puissance qui tenterait de récupérer le niveau de 0,381 $. En cas de succès, le jeton de remise pourrait revoir l’obstacle de 0,439 $.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Indépendamment des perspectives haussières du prix Ripple, un basculement du niveau de support de 0,340 $ dans une barrière de résistance invalidera la thèse haussière et déclenchera potentiellement un crash aux niveaux de support de 0,326 $ et 0,309 $.