Le marché de la cryptomonnaie ne se précipitera pas vers la croissance | Cryptomonnaie

Bitcoin poursuit son atterrissage en douceur vers l’extrémité inférieure du couloir ascendant, perdant environ 0,5 % par rapport à mardi et reculant à 23 000 $. Ethereum s’est renforcé de 2,7% à 1630 $ au cours des dernières 24 heures. Les principaux altcoins sont passés de 3,8 % (Solana) à 2,6 % (BNB).

La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, selon CoinMarketCap, a augmenté de 1,1 % pour atteindre 1,06 billion de dollars du jour au lendemain. L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies a ajouté 3 points à 34.

Les crypto-monnaies attendent de nouveaux signaux des décideurs politiques ou de la macroéconomie, avec une capitalisation totale oscillant autour de 1 000 milliards de dollars. Le marché a réussi à rester au-dessus des sommets de 2018. Le marché est sorti des creux extrêmes et a supprimé les conditions de survente.

Cependant, nous concluons des cycles précédents du marché de la cryptomonnaie que même si le fond est dépassé, il pourrait y avoir une accalmie prolongée et une reprise très inégale à venir. Une poussée puissante d’un an, comme c’est le cas depuis début 2017 et octobre 2020, ne suit qu’après une longue accalmie.

En raison de la baisse des revenus réels (les salaires augmentent plus lentement que l’inflation) dans une grande partie de l’économie mondiale, les gens seront moins enclins à être assez aventureux pour amorcer des investissements dans les crypto-monnaies. Cela indique que l’industrie entre maintenant dans une période de tests de résistance au cours de laquelle seuls les projets les plus viables survivront. Pour les passionnés de crypto, l’approche la plus prudente peut être de se concentrer sur les projets les plus mondiaux, tels que BTC, ETH et les produits qui sont devenus des entreprises, pas seulement le battage médiatique de l’industrie.

La capitalisation de Stablecoin USDT a augmenté pour la première fois en trois mois, indiquant une consolidation et une nouvelle croissance des crypto-monnaies. Cependant, cela pourrait également s’avérer être le signe d’un intérêt croissant pour les transactions contournant le système bancaire traditionnel en raison à la fois des sanctions contre les banques russes et de la baisse de confiance dans la finance traditionnelle dans les régions les moins développées du monde.

Pendant ce temps, Glassnode a remis en question la poursuite de la reprise de bitcoin, citant que les données des indicateurs en chaîne ne se sont pas fondamentalement améliorées ces derniers jours. L’activité en ligne reste modérée, ce qui suggère que peu de nouvelles demandes arrivent.

Selon le PDG de Morgan Creek, le bitcoin n’entrera pas dans une nouvelle phase de croissance avant 2024, lorsque la réduction de moitié aura lieu. Cependant, le prix actuel de la crypto-monnaie est trop bas ; un prix équitable pour BTC devrait être d’environ 30 000 $.