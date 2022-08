Que se passera-t-il si la fusion Ethereum échoue : ETC, ETH1 ou ETH2 ? | Cryptomonnaie

Les analystes évaluent la probabilité de succès de la fusion et les scénarios post-fusion avec une possibilité de bifurcation.

Le vice-président de la recherche chez IntoTheBlock a critiqué Ethereum Classic, affirmant qu’ETC est une pièce de monnaie de commerçant de mèmes.

Les analystes prédisent une baisse du prix d’Ethereum à 1 508 $, identifiant une opportunité de vente à découvert dans l’altcoin.

Les analystes de Galois Capital affirment que ETH1 et ETH2 ont le droit d’exister, prédisant un fork sur Ethereum. Larry Cermak a critiqué le point de vue de Galois Capital sur le scénario post-fusion d’Ethereum et a considéré Ethereum Classic (ETC) comme une pièce de monnaie. Cermak pense qu’il n’y a aucune raison pour que la preuve de travail Ethereum existe à moins que la fusion n’échoue.

Lisez aussi: Trois raisons pour lesquelles la preuve de travail ETH1 survivra à Ethereum Merge

Les analystes envisagent des scénarios post-fusion dans Ethereum

Avant la transition d’Ethereum de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS), le crypto Twitter est en effervescence avec la possibilité d’un fork et d’un PoW parallèle aux PoS. Les analystes de Galois Capital ont prédit trois fourchettes donc, trois chaînes existeraient en parallèle :

ETH1 preuve de travail avec bombe de difficulté Bombe de preuve de travail ETH1 sans difficulté Preuve de participation ETH2

Les analystes ont exploré la possibilité d’une fusion infructueuse et ont délibéré sur ce qui suit. Étant donné que la preuve de travail ETH1 dispose d’un vaste réseau de mineurs, les analystes de Galois Capital sont convaincus qu’il y aura un fork pour préserver l’écosystème existant.

Lors d’une récente conférence, Vitalik Buterin a recommandé aux adeptes du modèle de preuve de travail de migrer vers Ethereum Classic, la chaîne Ethereum d’origine. Cela contraste avec le point de vue de Larry Cermak sur ETC. Cermak est vice-président de la recherche chez IntoTheBlock. Cermak soutient qu’Ethereum Classic est une pièce de monnaie de commerçant de mèmes.

Cermak aurait déclaré :

En gros, personne ne développe dessus, pas d’utilisateurs, une sécurité terrible. C’est juste une pièce de monnaie de commerçant de meme maintenant, comme XRP ou d’autres ordures, n’est-ce pas ? Je ne comprends vraiment pas pourquoi Ethereum devrait légitimer le fork PoW à moins que Merge échoue.

S’il existe deux ou trois chaînes Ethereum parallèles, cela modifie le récit post-fusion pour l’altcoin. Par conséquent, une transition réussie vers la preuve de participation est la clé de la valeur d’Ethereum pour les détenteurs.

Les analystes révèlent une perspective baissière sur Ethereum

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ethereum et ont prédit une perspective baissière sur l’altcoin. La deuxième plus grande crypto-monnaie devrait poursuivre sa tendance à la baisse et subir un déclin. Trader_XO a identifié une opportunité de court-circuiter Ethereum de manière rentable dans deux scénarios. L’analyste a fixé un objectif de 1 508 $ pour le prix Ethereum.

Tableau des prix ETH-USD