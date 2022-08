Solana fait face à un autre « exploit » de 6 millions de dollars alors que le prix du SOL prend un coup | Cryptomonnaie

Le prix de Solana semble prendre un coup alors qu’un autre exploit cible les portefeuilles des utilisateurs

Le prix du SOL devrait balayer le niveau de 42,43 $ avant de faire demi-tour et de chuter potentiellement de 25 %.

Un pic soudain de pression d’achat qui pousse SOL à transformer le niveau de 47,43 $ en un plancher de support invalidera la thèse baissière.

Le prix de Solana semble avoir fortement baissé suite aux rapports selon lesquels un pirate informatique viderait des portefeuilles de jetons SOL et SPL. Bien que non confirmé, ce piratage semble avoir une perte estimée de jetons d’une valeur de 5 millions de dollars.

L’exploit de Solana et ce qui se passe

Le prix de Solana a pris un coup après que des rumeurs d’un exploit se soient propagées plus tôt dans la journée le 3 août. Selon des informations non confirmées sur Twitter, les portefeuilles des utilisateurs sont ciblés et vidés de SOL et d’ETH.

Si vous êtes un développeur, donnez un coup de main pour essayer de déterminer si cet exploit de vidange de portefeuille Ethereum/Solana en cours est un problème de chaîne d’approvisionnement. — Steven Luscher (@steveluscher) 3 août 2022

De plus, un coup d’œil dans l’explorateur Solana montre que l’attaquant vole à la fois les jetons SOL et Solana Program Library (SPL).

PeckShield, une société bien connue de sécurité et d’analyse de données blockchain, a indiqué que les utilisateurs de Phantom, un fournisseur de portefeuille Solana populaire, ont été affectés par l’exploit. La société de sécurité par ailleurs informé aux utilisateurs de révoquer les autorisations pour tout lien suspect afin d’empêcher l’attaquant d’y accéder. Cependant, la section des commentaires de ce tweet indiquait clairement qu’il ne s’agissait pas d’un problème spécifique au portefeuille.

Phantom a publié une déclaration disant qu’ils sont,

travailler en étroite collaboration avec d’autres équipes pour aller au fond d’une vulnérabilité signalée dans l’écosystème Solana. Pour le moment, l’équipe ne pense pas qu’il s’agisse d’un problème spécifique à Phantom.

À la suite de cet exploit, le prix de Solana s’est effondré d’environ 6 % à 37 $, mais les acheteurs semblent profiter de la remise et raflent le SOL.

Prix ​​Solana et quelle est la prochaine étape pour SOL

Le prix de Solana a pris un coup en raison de l’exploit et n’a chuté que de 6 % et a brièvement coupé le niveau de support de 38,22 $. Cependant, les acheteurs semblent acheter SOL à un prix réduit.

À l’avenir, les investisseurs doivent envisager un renversement et un balayage du niveau de résistance intermédiaire de 42,43 $ et de 44,37 $ si l’élan haussier continue de s’accumuler. Mais les acteurs du marché et les partisans de SOL doivent comprendre qu’il y a beaucoup de liquidités côté vente en dessous du niveau de support de 31,62 $.

L’« exploit » en cours n’est pas confirmé s’il est dû à un bogue inhérent à la blockchain Solana ou s’il s’agit d’une attaque de phishing ciblée. Quoi qu’il en soit, une escalade de l’événement pourrait être un déclencheur qui fait baisser le prix du SOL.

Au-delà de ce niveau, les bas oscillants formés entre le 13 juin et le 19 juin ont également entre eux beaucoup de liquidité côté vente, de sorte que les teneurs de marché pourraient pousser le SOL à 26 $ pour le collecter. Au cours de ce mouvement, le prix de Solana pourrait trouver un réconfort dans le niveau de support hebdomadaire de 24,52 $.

Graphique SOL/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix de Solana produit un chandelier quotidien près du niveau de résistance hebdomadaire à 47,43 $ et le transforme en un plancher de support, la thèse baissière, du moins d’un point de vue technique, sera invalidée.

Cependant, les choses pourraient s’aggraver si l’exploit en cours cause plus de pertes aux utilisateurs.