Prédiction de prix Ethereum Classic: maintenant ou jamais M. Fractal | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum Classic montre la première impulsion à la hausse.

La théorie des ondes fractales a été mise en œuvre pour définir une perspective conservatrice de la cinquième vague. Les objectifs pourraient s’étendre mais devraient viser 42 et éventuellement 47,50 $.

L’invalidation du biais de tendance haussière est un dépassement de 28 $.

Le prix d’Ethereum montre des signes précoces de conitustion à la hausse. Des cibles conservatrices ont été identifiées.

Prix ​​Etheruem en vague 5 ?

Le classique Ethereum montre une première impulsion à la hausse depuis la frénésie de prise de bénéfices qui s’est produite après le rallye du week-end. Les données techniques suggèrent que la cinquième vague pourrait être en cours, car l’indicateur de profil de volume montre une légère augmentation de la pression baissière tandis que le prix monte.

Le prix Ethereum classique se négocie actuellement à 37,36 $. Une vague fractale de l’action précédente sur les prix d’Ethereum Classic a été mise en œuvre pour esquisser une vague cinq perspectives conservatrices. Les cibles pourraient s’étendre jusqu’à 50 $, mais une cible plus conservatrice suggère 42 et peut-être 47,50 $. Les traders doivent être prudents autour des objectifs les plus élevés, car une forte baisse en zigzag pourrait être assurée après l’impression de la 5ème vague.

ETC.USDT Graphique en 30 minutes

L’invalidation de la tendance haussière ciblant 42 $ et plus est une violation de 28,19 $. Si le niveau d’invalidation est dépassé, le scénario de tendance haussière serait nul et les baissiers pourraient rediriger vers le sud vers 19 $, entraînant une baisse de 40 % par rapport au prix classique actuel d’Ethereum.

ETC/USDT 2e cible

