Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : l’appât et l’interrupteur de Wall Street | Cryptomonnaie

Bitcoin tombe comme prévu. Les données techniques suggèrent toujours que la vente anticipée n’est peut-être pas encore arrivée.

Le prix d’Ethereum montre l’épuisement, mais placer un short pourrait être un jeu risqué.

Le prix du XRP continue de s’enrouler près d’une barrière historique. Partir longtemps serait très risqué.

Le marché de la cryptomonnaie montre une faiblesse. Bien que de nombreux traders assistent à des confluences pour placer une entrée courte, cette thèse reste neutre/haussière jusqu’à ce que des niveaux de liquidité plus élevés soient dépassés ou que des signaux de vente plus forts se manifestent.

Le prix du Bitcoin pourrait tromper les premiers traders

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 22 970 $, car la divergence baissière qui s’est manifestée le 29 juillet incite les day traders à ouvrir des positions courtes. Pourtant, malgré le modèle clair de double sommet sur l’indice de force relative sur le graphique journalier, quelque chose ne semble pas juste de court-circuiter le prix du Bitcoin pour l’instant.

Le scénario court idéal a été mentionné dans la thèse de lundi. Une brèche et une saisie de la liquidité flottant dans la zone de 25 200 $ et 26 400 $ semblent être une cible probable pour les opérateurs d’argent intelligent. Ainsi, les traders doivent faire attention à une diagonale principale qui se déroule pour le prix du Bitcoin. Si les techniques se déroulent de cette manière, le prix du Bitcoin se comportera avec un comportement extrêmement erratique. Une prise de liquidité vers des objectifs plus élevés pourrait se produire avant une liquidation brutale vers 19 200 $. Un événement de balayage des bas serait également dans les cartes ciblant 17 622 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Le prix Ethereum est trop tôt pour appeler

Le prix Ethereum a montré un modèle de divergence baissière similaire pour terminer le mois de juillet. Le signal a entraîné une baisse de 11 % pour le jeton de contrat intelligent décentralisé. Pourtant, les haussiers semblent intervenir près d’une zone de résistance précédente à 1 560 $. Si la zone de résistance peut basculer en tant que support, le prix Ethereum devrait remonter vers 1 720 $ à court terme.

Le prix Ethereum se négocie actuellement à 1 654 $. Il est conseillé de placer une entrée de chaque côté car les détails techniques ne sont toujours pas clairs. Une clôture quotidienne au-dessus de 1 765 $ pourrait provoquer un rallye vers 1 900 $. Cependant, gardez à l’esprit qu’un scénario baissier ciblant 1 370 $ reste dans les cartes des perspectives précédentes, et une rupture en dessous de 1 530 $ serait un signal précoce.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Le prix d’ondulation est dans une position dangereuse

Le prix d’ondulation oscille près d’une ligne de tendance historique. Une divergence baissière accompagnée d’un schéma d’impulsion à la baisse a été repérée la semaine dernière, incitant à une extrême prudence. Les haussiers ont réussi à dépasser le point d’origine impulsif, ce qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs à long terme. Pourtant, le prix Ripple oscille dans un canal de tendance historique qui pourrait déclencher une vente de style armageddon à tout moment.

Le prix Ripple se négocie actuellement à 0,37 $. Les traders devront se rallier à travers le canal de tendance descendante et étiqueter 0,48 $ pour qualifier le jeton de remise numérique dans une pièce favorable au commerce. À l’heure actuelle, les baissiers devraient rechercher une deuxième cassure dans la moitié inférieure de la tendance à 0,33 $. Cette action sur les prix pourrait être le catalyseur pour envoyer le prix XRP à 0,24 $. Un signal précoce pourrait être une pause de 0,35 $ pour les baissiers qui cherchent à être agressifs.

L’invalidation du scénario baissier doit rester à 0,48 $ jusqu’à nouvel ordre. N’oubliez pas qu’une violation de 0,48 $ pourrait créer un environnement haussier pour le prix du XRP, ciblant jusqu’à 2,00 $ pour une augmentation pouvant atteindre 240 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

