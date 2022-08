Comment le prix ApeCoin sera-t-il équitable dans la bataille difficile à 10 $ | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin doit se maintenir et rester au-dessus du milieu de la limite de son canal ascendant pour maintenir intacte la tendance haussière à 10,00 $.

BitPay ajoute la prise en charge d’ApeCoin, exposant le jeton aux marchands mondiaux.

Les adresses nouvellement créées et actives d’APE montent en flèche, renforçant ses perspectives haussières.

Le prix d’ApeCoin continue de se maintenir au-dessus d’une ligne de support cruciale au milieu des sentiments baissiers croissants sur le marché de la crypto-monnaie. Une reprise généralisée sur le marché la semaine dernière a permis aux investisseurs de soupirer de soulagement dans un contexte de pertes immenses subies en juin.

Un canal parallèle ascendant fonctionne actuellement comme modèle graphique directeur avec un objectif de hausse immédiat de 10,00 $. Si la ligne médiane de support se maintient, l’APE aura une excellente chance de dépasser les conditions baissières du marché et d’étirer sa jambe haussière.

Graphique journalier APE/USD

La marque de luxe mondiale Gucci accepte l’ApeCoin comme moyen de paiement

BitPay, le plus grand fournisseur mondial de services de paiement Bitcoin et crypto-monnaie, a annoncé la prise en charge d’ApeCoin et d’Euro Coin suite aux demandes de grandes marques de luxe comme Gucci. Les consommateurs auront la possibilité d’acheter, de stocker et de dépenser les deux jetons à l’aide de l’application portefeuille de BitPay. Les commerçants de l’écosystème BitPay peuvent également accepter APE et EUROC comme méthodes de paiement pour les biens et services.

« Nous avons ajouté ApeCoin et Euro Coin parce que les clients de nos partenaires marchands de luxe l’ont demandé. Ils ont demandé et nous avons répondu », a déclaré Stephen Pair, PDG de BitPay.

Le prix d’ApeCoin pourrait s’appuyer sur l’élan créé par l’adoption pour constituer un dossier haussier solide dans les prochains jours. La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) dans le graphique journalier se situe au-dessus de la ligne moyenne pour éliminer les obstacles du chemin vers 10,00 $.

Adresses actives quotidiennes ApeCoin

Le prix ApeCoin aura probablement un résultat positif si des facteurs fondamentaux tels que les adresses actives quotidiennes et nouvellement créées continuent de monter en flèche. Comme le montre le graphique ci-dessus, le premier a atteint 2 147 le 1er août contre 1 036 le 24 juillet. Une augmentation persistante de cette métrique indique une foule animée et un impact positif sur le prix.

Croissance du réseau ApeCoin

La métrique en chaîne de croissance du réseau du protocole, qui suit le nombre d’adresses nouvellement créées sur le protocole, a également enregistré un modèle de croissance similaire. De 312 nouvelles adresses le 24 juillet, ApeCoin compte actuellement 1 306 adresses par jour. La croissance de cette mesure a tendance à contribuer positivement à l’élan de la tendance haussière, ce qui pourrait inciter le passage à 10,00 $.