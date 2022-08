Prédiction du prix des pièces Crypto.com : évaluer la possibilité d’un rallye dans un contexte de volatilité extrême | Cryptomonnaie

Le prix des pièces Crypto.com augmente après avoir atteint le prix le plus bas à 0,10 $.

Le sentiment des investisseurs donne un aperçu de la poursuite de la tendance haussière.

La poussée du CRO vers des niveaux plus élevés s’estompera probablement si les baleines continuent de réaliser des bénéfices précoces.

Le prix des pièces Crypto.com porte le combat à des niveaux plus élevés après le revirement positif de la semaine dernière. Le support primaire établi à 0,10 $ a conquis le cœur de nombreux investisseurs, envisageant un retournement haussier. Au moment de la rédaction de cet article, le CRO change de mains à 0,15 $ tout en envisageant un passage potentiel à 0,20 $.

Le prix de Crypto.com Coin ignore les conditions de marché baissières et affiche des gains notables

Le marché de la cryptomonnaie a enregistré une clôture mensuelle impressionnante, mais la situation est rapidement devenue baissière le 1er août, lorsque des actifs majeurs comme Bitcoin et Ethereum ont enregistré des pertes importantes. Les tensions géopolitiques sont probablement à blâmer à la suite d’une confrontation entre les États-Unis et la Chine concernant la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan.

Alors que le marché de la cryptomonnaie a du mal à trouver une base solide, le prix de Crypto.com Coin fait partie des jetons les plus performants, avec une hausse de 10,50 % en 24 heures. Un signal d’achat de l’indicateur Super Trend implique que les haussiers réussiront à réduire la congestion des vendeurs à 0,15 $, ouvrant ainsi la voie à des gains anticipés à 0,20 $.

Graphique journalier CRO/USD

Une clôture quotidienne supérieure à 0,15 $ contribuera grandement à renforcer l’influence croissante des acheteurs sur le marché. À la baisse, la ligne de tendance descendante et la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours offrent au CRO un support immédiat. Tant que ces deux paramètres favorisent la hausse du prix de Crypto.com Coin, la récupération à 0,20 $ serait une question de quand et non de si.

Le modèle de sentiment pondéré total de Santiment soutient le récit haussier alors qu’il tente de franchir la ligne moyenne. En d’autres termes, les investisseurs estiment que le CRO est extrêmement sous-évalué et, par conséquent, a un grand potentiel de reprise. Cependant, les traders doivent faire preuve de prudence car le jeton sera considéré comme surévalué s’il franchit la ligne moyenne – une situation qui devient souvent rapidement baissière.

Sentiment pondéré par les pièces Crypto.com

Selon les mesures de distribution de l’offre de CRO, certaines baleines ont déjà commencé à réaliser des bénéfices. Le graphique ci-dessous met en évidence une forte baisse du pourcentage de l’offre détenue par des adresses comprenant entre 1 million et 10 millions de jetons, passant de 4,59 % le 27 juillet à 4,31 % le 2 août.

Distribution d’approvisionnement en pièces Crypto.com

La tendance à la hausse du prix de Crypto.com Coin subira probablement un coup dur si la frénésie de vente, comme on l’a vu ci-dessus, se poursuit. Par ailleurs, le RSI stochastique sur le graphique journalier est déjà survendu, ce qui implique qu’une correction pourrait être en vue.