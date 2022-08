Bitcoin et Ether s’effondrent alors que le voyage de Pelosi à Taiwan affaiblit le sentiment de risque | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie s’est flétri mardi alors que les tensions géopolitiques ont zappé l’appétit pour le risque des investisseurs et que l’excitation autour de la fusion d’Ethereum a commencé à se dégonfler.

À 07 h 00 UTC, le bitcoin de crypto-monnaie apex (BTC), s’échangeait à 22 870 $, en baisse de 1,8 % sur 24 heures. Alors que l’éther d’Ethereum (ETH) a subi une perte de 5 % à 1 586 $, des noms comme FIL, EOS et ICP ont chuté d’au moins 10 %. La capitalisation boursière totale a baissé de 3 % à 1,09 billion de dollars, selon les données de CoinDesk.

Les marchés traditionnels étaient tout aussi averses au risque, le dollar gagnant du terrain par rapport aux principales monnaies fiduciaires, à l’exception du yen, parallèlement aux pertes sur les marchés boursiers. Les contrats à terme liés au S&P 500 ont chuté de 0,3 %, laissant présager un début pessimiste à Wall Street.

La source du malaise du marché était l’avertissement de Pékin à la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, contre la visite de Taïwan – une île autonome revendiquée par la Chine – lors de sa tournée dans quatre pays asiatiques qui a débuté lundi.

« Il y aura de graves conséquences si elle insiste pour effectuer cette visite », a averti le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. « Nous sommes pleinement préparés à toute éventualité. L’Armée populaire de libération [PLA] ne restera jamais les bras croisés. La Chine prendra des mesures fortes et résolues pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale. »

Selon les médias locaux à Taïwan, Pelosi serait arrivée à l’aéroport de Taipei Songshan mardi à 22h20 heure locale (14h20 UTC).

« On verra peut-être [ether falling to] 1 500 $ aujourd’hui, avec Nancy Pelosi en escale à Taïwan », a déclaré Markus Thielen, directeur des investissements chez IDEG Asset Management (IDEG), basé aux îles Vierges britanniques, dans un e-mail. Les tensions géopolitiques sont difficiles à prévoir et déclenchent souvent des réactions instinctives face au risque. Alors que les marchés étaient en baisse, les pertes ont été modérées, peut-être en pensant que les banques centrales ralentiraient ou abandonneraient le resserrement si les tensions géopolitiques s’aggravaient.

Thielen a cité l’enthousiasme décroissant suscité par la fusion d’Ethereum comme un autre catalyseur de la baisse de prix attendue de l’éther et du marché au sens large. Merge, la mise à niveau soi-disant haussière, combinant la blockchain de preuve de travail actuelle d’Ethereum avec une blockchain de preuve de participation appelée Beacon Chain, devrait avoir lieu en septembre. Ether a décroché une offre solide, faisant monter le marché de la cryptomonnaie en difficulté après que le développeur d’Ethereum, Time Beiko, a annoncé septembre comme date provisoire le 14 juillet.

« Les mouvements de l’ETH semblent perdre de leur élan et les tendances de Google indiquent que les » recherches « pour la fusion d’Ethereum se sont aplaties. Ainsi, le flux d’informations positif passe au second plan », a déclaré Thielen.

Google Trends, un outil largement utilisé pour évaluer l’intérêt général ou de détail pour les sujets d’actualité, a montré une valeur de 71 pour la requête de recherche mondiale « Ethereum merge » exécutée au cours de la semaine terminée le 31 juillet. C’est nettement inférieur à la valeur maximale de 100 observée pendant la semaine précédente.

Données Google Trends montrant le niveau d’intérêt général pour la fusion Ethereum (Google Trends) (Google Trends)

Google Trends fournit un échantillon essentiellement non filtré de demandes de recherche réelles adressées à Google et échelonne leurs recherches sur une plage de 0 à 100, selon la société. La valeur de recherche représente l’intérêt de la recherche par rapport au point le plus élevé du graphique pour la région et l’heure sélectionnées.

Alors que le soi-disant commerce de fusion a alimenté une reprise à deux chiffres à la fois dans l’éther et dans la capitalisation boursière au sens large le mois dernier, cette décision manquait soi-disant de support fondamental – une autre raison pour laquelle les haussiers doivent être prudents.

« Au cours du dernier mois, le prix de l’ETH [jumped] +68% alors que [Ethereum’s] revenu total [fell] -47 % (moins !), la capitalisation boursière plus élevée ne justifie pas la croissance négative des revenus », a noté Thielen.

D’un point de vue de l’analyse technique, l’éther et le bitcoin perdaient du terrain en raison de conditions de surachat et risquaient de subir un déclin plus profond.

« Notre court terme [bitcoin] les indicateurs sont mitigés, mais une plus grande perte d’élan à court terme soutiendrait un nouveau test de support (~ 18 300 $ – 19 500 $), en dessous duquel le support secondaire est proche de 13 900 $ », Katie Stockton, technicienne agréée du marché et fondatrice et associée directrice de Fairlead Strategies , a écrit dans une analyse hebdomadaire publiée lundi. « Les indicateurs de momentum à moyen et à long terme pointent toujours vers le bas, augmentant le risque d’un autre courant baissier important dans les mois à venir. »

Stockton a mentionné 25 000 $ en bitcoins et 1 733 $ en éther comme niveaux à battre pour raviver le biais haussier.