Les traders Ripple peuvent-ils encore faire un retour pour sauver le prix XRP d’une forte correction ? | Cryptomonnaie

Le prix du XRP montre une baisse de l’intérêt d’achat après un balayage des sommets égaux de 0,387 $.

Si la pression de vente se poursuit, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le jeton de remise revienne à 0,340 $.

Un chandelier quotidien clôturant au-dessus de 0,381 $ qui fait basculer le niveau dans un plancher de support invalidera la thèse haussière.

Le prix XRP effectue un demi-tour après avoir balayé des niveaux cruciaux et collecté des liquidités. Ce retracement semble évident, en particulier compte tenu des perspectives baissières du prix du Bitcoin dans une perspective à plus court terme et de la forte corrélation des altcoins avec celui-ci.

Le prix d’ondulation manque d’élan

Le prix d’ondulation semble former un modèle de garniture. Initialement, il a dépassé un niveau de résistance en baisse de deux mois le 18 juillet, mais n’a pas réussi à maintenir le rallye. En conséquence, le prix du XRP a chuté et a balayé le creux du 15 juillet à 0,326 $, le niveau initial responsable de la cassure.

Après ce mouvement, le prix du XRP a de nouveau augmenté, cette fois de 25 % au total, pour atteindre un sommet à 0,41 $. Ce mouvement a collecté la liquidité restant au-dessus des sommets égaux à 0,387 $, signalant une formation supérieure. Comme on le voit sur le graphique, l’indicateur Reversal Finder a signalé une formation supérieure avec un point rouge et un chandelier vers le bas, ajoutant de la crédibilité à la prochaine baisse.

En conséquence, le prix du XRP a chuté de 10 % et se négocie actuellement en dessous du niveau de support de 0,381 $. Un retour en arrière mineur pourrait survenir après la récente vente, mais le rejet à la barrière de résistance immédiate confirmera la poursuite d’une tendance à la baisse.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix Ripple revisite le niveau de support de 0,340 $.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

Alors que les choses semblent globalement baissières pour le prix Ripple, un passage au-dessus de la barrière de 0,381 $ confirmera une résurgence de la pression d’achat. Un basculement de ce niveau vers un plancher de support invalidera les perspectives baissières et déclenchera un mouvement potentiel jusqu’à 0,439 $.