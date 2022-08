Prix ​​Dogecoin pour offrir aux traders positionnels une remise pour acheter DOGE avant un rallye de 90% | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin reteste le POC à 0,066 $ du profil de volume pour les 100 derniers jours.

Un rebond qui émerge après un balayage des sommets égaux formés à 0,057 $ a de fortes chances de maintenir un mouvement explosif.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous du niveau de 0,048 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix du Dogecoin est à la croisée des chemins et montre des signes de consolidation régulière au-dessus d’un niveau de support stable. Cependant, il doit y avoir une douleur momentanée avant qu’un rallye à long terme et explosif n’apparaisse.

Le prix Dogecoin fait des plans précis

Le prix du Dogecoin a déclenché un crash de 71% entre le 25 avril et le 18 juin, dû aux séquelles de la débâcle de LUNA-UST et aux effets d’entraînement qui ont fait exploser la capitale des trois flèches. Quoi qu’il en soit, DOGE a réussi à former un fond et à déclencher une montée en puissance.

Le profil de volume pour cette gamme montre que le niveau de volume échangé le plus élevé, alias Point de contrôle (POC) à 0,066 $, est actuellement étiqueté par DOGE. Bien que cette barrière serve de niveau de support, une ventilation de ce niveau est nécessaire pour collecter la liquidité côté vente restant en dessous des creux égaux formés à 0,057 $.

Fait intéressant, le niveau susmentionné coïncide également avec la zone de demande, s’étendant de 0,057 $ à 0,048 $, ce qui en fait une zone d’inversion à haute probabilité.

Par conséquent, cette baisse est la meilleure opportunité pour les traders de swing et de position d’acheter ou d’acheter DOGE à ce niveau. Le rallye qui émerge ici est susceptible de briser les niveaux de résistance à court terme et de retester le point médian du crash de 71% à 0,110 $.

Au total, ce mouvement constituerait une hausse de 90% et est probablement là où la hausse est plafonnée pour le prix du Dogecoin.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix Dogecoin produit un chandelier quotidien proche du niveau de 0,048 $, cela créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Cette évolution pourrait voir DOGE descendre à 0,045 $ ou 0,040 $.