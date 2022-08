Bitcoin se retire de la limite supérieure d’un canal de tendance haussière | Cryptomonnaie

Bitcoin a perdu 2,1% au cours des dernières 24 heures, retombant à 22,9 000 dollars. Ethereum a chuté de 6,5 % sur la même période, à 1 580 $. Les principaux altcoins sont passés de 2,7 % (XRP) à 12 % (Polkadot).

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie, selon CoinMarketCap, a chuté de 3,7% à 1,05 billion de dollars au cours de la journée. L’indice de peur et de cupidité de la crypto-monnaie a encore chuté à 31 mardi matin, marquant l’épuisement de l’élan haussier de la semaine dernière.

Bien que la BTCUSD ait officiellement réécrit les sommets locaux à la fin du mois dernier, comme lors de deux autres épisodes depuis début juillet, les gains de prix perdent rapidement de leur élan et la flambée est suivie d’une pression de vente.

Cette dynamique du marché des crypto-monnaies indique un excédent impressionnant et continu de l’offre de crypto-monnaies, bien que Bitcoin ait confirmé le canal ascendant en juillet. Le taux se dirige potentiellement vers la limite inférieure du canal, qui coïncide maintenant avec la moyenne mobile de 50 jours et passe près de 21,7 000 $. Un plongeon décisif sous les 21 000 $ serait la preuve d’une rupture de cette consolidation à la hausse et pourrait déclencher une véritable capitulation du marché. Pour l’instant, cependant, il y a plus de signes que le marché se réchauffe progressivement à l’achat.

Selon CoinShares, les entrées nettes de capitaux dans les fonds cryptomonnaies la semaine dernière se sont élevées à 81 millions de dollars, dont 85 millions de dollars provenaient d’investissements BTC. Dans le même temps, les investissements dans des fonds, qui permettent d’ouvrir des shorts sur le bitcoin, ont diminué de 2,6 millions de dollars. L’afflux mensuel total de fonds cryptomonnaies pour juillet s’élevait à 474 millions de dollars et était le plus élevé de l’année en cours.

Capriole Investments a noté que les deux derniers mois avaient vu une capitulation dans bon nombre des mesures les plus critiques pour le bitcoin. C’est le moment idéal pour investir dans le BTC et les actifs numériques. Le fonds crypto s’attend à ce que les 6 à 12 prochains mois offrent la meilleure opportunité d’entrer sur ce marché pour les années à venir.

MineXMR, le plus grand pool minier de l’écosystème Monero, a annoncé sa fermeture le 12 août. En février, les membres de la communauté Monero étaient préoccupés par la concentration de la capacité minière dans le pool MineXMR, qui comportait un risque d’attaque potentiel de 51 %.