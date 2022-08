Que réserve l’avenir au prix du Bitcoin alors que le récit « Merge » d’Ethereum prend le relais ? | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin teste actuellement à nouveau le SMA de 200 semaines à 22 0,794 $, anticipant un rebond mineur.

Il existe trois opportunités commerciales que BTC présente, dont deux favorisent les traders.

Une clôture quotidienne en chandelier qui renverse le niveau de 24 565 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix du bitcoin est en baisse depuis le rejet élevé du swing du 30 juillet à un niveau de résistance significatif. Ce développement a poussé BTC à glisser plus bas et à retester les planchers de support cruciaux tout en faisant allusion à un potentiel pour un nouveau déplacement vers le sud.

Avec le rallye des altcoins en raison de la prochaine mise à niveau de Merge, les investisseurs doivent envisager la possibilité que le BTC soit exclu. Cependant, une baisse soudaine du prix du Bitcoin pourrait avoir un effet négatif sur le rallye en cours de l’altcoin.

Le prix du Bitcoin porte ses fruits pour les commerçants patients

Le prix du bitcoin à partir d’une perspective à plus long terme montre la formation d’un canal parallèle ascendant depuis le crash du 18 juin. Fait intéressant, on peut voir la même chose se produire depuis le début de 2022.

Actuellement, BTC oscille autour de la confluence de support composée de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines et de la moyenne mobile exponentielle sur 30 jours (EMA) à 22 800 $. Le rejet au niveau de 24 565 $ a entraîné une baisse, ce qui a poussé BTC à retester cette confluence de support.

Une rupture de ce niveau ouvrira la voie à un nouveau déplacement vers le sud. Dans un tel cas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le BTC s’effondre à 21 177 $, ce qui est le volume le plus élevé échangé pour 2022, alias point de contrôle (POC).

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Voici une explication vidéo détaillée du tableau ci-dessus.

Opportunité commerciale #1

Examinons de près le prix du Bitcoin sur la période d’une heure.

Ce graphique montre que BTC a créé la fourchette de lundi à 23 508 $ et 22 875 $ et a également balayé la fourchette basse, suggérant la possibilité d’un renversement. De plus, la grande crypto est également prise en charge par le SMA de 200 semaines à 22 794 $, ajoutant de la crédibilité à la possibilité d’une tendance à la hausse rapide.

Par conséquent, la première opportunité commerciale est d’acheter le prix du Bitcoin après une reprise rapide au-dessus du plus bas de lundi (ML) à 22 875 $ avec des prises de bénéfices partielles au plus haut de lundi (MH) de 23 508 $. Le montant restant peut être vendu à l’écart de juste valeur (FVG) d’une heure, c’est-à-dire l’inefficacité des prix à 24 347 $.

Le stop loss pour ce commerce peut être dynamique ; ce qui indique qu’un chandelier de quatre heures près du SMA de 200 semaines à 22 794 $ signalerait la présence d’une pression de vente et donc la clôture de la position longue.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure

Opportunité commerciale #2

Ce commerce suppose que le prix du Bitcoin remplit le FVG à 24 347 $, ce qui sera un signal pour ouvrir une position courte. Le raisonnement derrière ce biais est obtenu à partir d’un graphique à intervalle de temps élevé expliqué au début de l’article.

Des bénéfices partiels pour cette position courte peuvent être pris au SMA de 200 semaines à 22 794 $ car un rebond mineur pourrait se produire ici.

Une ventilation de la confluence du support à 22 794 $ ajouterait de la crédibilité à notre position courte et la position restante peut être fermée à une FVG d’une heure à 21 730 $. Au total, ce mouvement constituerait une baisse de 10 %.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure

Opportunité commerciale #3

Ce commerce est essentiellement ce qui se passerait si l’opportunité commerciale n ° 1 ne se concrétisait pas et que le prix du Bitcoin produisait un chandelier de quatre heures proche du SMA de 200 semaines à 22 794 $. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent attendre que BTC reteste la résistance nouvellement inversée. niveau.

Le rejet au SMA de 200 semaines servira de confirmation secondaire, auquel cas les investisseurs peuvent ouvrir une position courte avec un stop-loss généreusement au-dessus de MH.

L’objectif de la troisième transaction est le même que celui de la deuxième transaction : 21 730 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 heure

Contrairement au premier ou au deuxième échange, le troisième présente un risque élevé en raison de la liquidité non collectée et des inefficacités de prix présentes à la hausse. Par conséquent, les acteurs du marché devraient envisager toutes les possibilités avant d’agir.