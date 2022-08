La SEC accuse 11 personnes de plus de 300 millions de dollars de « système pyramidal » cryptomonnaie | Cryptomonnaie

La SEC a intenté une action en justice devant le tribunal de district des États-Unis contre les fondateurs et les promoteurs de Forsage qui auraient alimenté une « pyramide de manuels et système de Ponzi » de 300 millions de dollars.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé 11 personnes pour leur rôle présumé dans la création d’un « schéma pyramidal frauduleux » de la plate-forme Forsage.

Les accusations ont été portées devant un tribunal de district des États-Unis dans l’Illinois le 1er août, la SEC alléguant que les fondateurs et les promoteurs de la plate-forme ont utilisé la « pyramide cryptomonnaie frauduleuse et le stratagème de Ponzi » pour lever plus de 300 millions de dollars auprès de « millions d’investisseurs de détail ». à l’échelle mondiale. »

La plainte de la SEC indique que Forsage a été modélisé de telle sorte que les investisseurs seraient financièrement récompensés en recrutant de nouveaux investisseurs sur la plate-forme dans une « structure typique de Ponzi », qui s’étendait sur plusieurs pays, dont les États-Unis et la Russie.

Selon la SEC, un stratagème de Ponzi est une fraude à l’investissement qui paie les investisseurs existants avec des fonds collectés auprès de nouveaux investisseurs. Ces régimes sollicitent souvent de nouveaux investisseurs en promettant d’investir des fonds dans des opportunités qui génèrent des rendements élevés pour peu de risques.

Dans le document judiciaire, la SEC a déclaré que :

Ce [the Forsage platform] n’a vendu ni prétendu vendre aucun produit consommable réel à des clients de détail de bonne foi au cours de la période pertinente et n’avait aucune source apparente de revenus autres que les fonds reçus d’investisseurs. Le principal moyen pour les investisseurs de gagner de l’argent avec Forsage était de recruter d’autres personnes dans le programme.

Selon la SEC, le système présumé de Ponzi de Forsage fonctionne en permettant tout d’abord aux nouveaux investisseurs de créer un portefeuille de crypto-actifs et d’acheter des « slots » à partir des contrats intelligents de Forsage.

Ces créneaux leur donneraient le droit de gagner une rémunération auprès d’autres qu’ils ont recrutés dans le programme, appelés « downlines », et également de la communauté des investisseurs Forsage sous forme de partage des bénéfices, appelés « retombées ».

Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber ​​Unit de la SEC, a qualifié Forsage de « système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs ».

Elle a également ajouté que les technologies décentralisées ne peuvent pas servir d’échappatoire aux comportements illégaux :

Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs.

En plus des quatre fondateurs, dont Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov, la plainte de la SEC comprenait également sept promoteurs, dont trois faisaient partie d’un groupe promotionnel basé aux États-Unis appelé les « Crypto Crusaders ». .

Les 11 personnes ont été accusées d’avoir enfreint les « offres et ventes de titres non enregistrées » en vertu de la section 5 A et C et la « fraude » en vertu de la section 17(a) (1 et 3) du US Securities Act. Les défendeurs ont également été accusés de « fraude » en vertu de l’article 10 BC de l’US Exchange Act.

Ces efforts ont permis à la structure de Ponzi de saisir l’ampleur massive qu’elle a obtenue auprès des investisseurs de détail qui ont adhéré au modèle au cours des deux dernières années, a déclaré Welshhans.

En septembre 2020, Forsage a fait l’objet d’ordonnances de cesser et de s’abstenir de la part de la SEC des Philippines. En mars 2021, la plateforme a également reçu des ordonnances de cesser et de s’abstenir du commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana.

La chaîne YouTube de Forsage montre que leur plate-forme a été promue il y a à peine dix jours. Le compte Twitter de la plateforme semble également actif.

Cointelegraph a contacté Forsage pour fournir un commentaire à ce sujet, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.