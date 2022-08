Prédiction des prix Chainlink : Est-ce enfin au tour des marines LINK de régner ? | Cryptomonnaie

Le prix Chainlink montre un basculement des principaux niveaux de résistance vers le plancher de support, suggérant la possibilité d’un régime haussier.

Un rebond par rapport au niveau de support de 7,29 $ pourrait entraîner une hausse de 28 % à 9,32 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 6,38 $ invalidera la thèse haussière de LINK.

Le prix Chainlink montre une configuration intéressante après des semaines de blocage dans une fourchette. L’évolution récente indique que les acheteurs et les haussiers de LINK sont de retour et veulent profiter des gains.

Le prix Chainlink prêt pour une tendance haussière rapide

Le prix Chainlink a créé deux fourchettes principales après le crash induit par LUNA-UST en mai 2022. La fourchette la plus large s’étend de 9,32 $ à 5,27 $. La plus petite fourchette, créée entre le 13 juin et le 16 juin, s’étend de 7,49 $ à 5,27 $.

Pour la plupart, LINK est resté dans la plus petite fourchette sans aucun signe d’évasion. Cependant, ces perspectives ont changé le 27 juillet, le prix de Chainlink ayant déclenché une hausse de 32 %. Ce mouvement a poussé la limite supérieure de la plus petite fourchette à 7,49 $ et le point médian de la plus grande fourchette à 7,29 $. De plus, ce rallye a également comblé l’inefficacité des prix de quatre heures, c’est-à-dire l’écart de juste valeur qui s’est étendu jusqu’à 7,99 $.

La poussée est haussière si le jeton oracle parvient à rester au-dessus de 7,29 $. En supposant que le prix de Chainlink le fasse, les investisseurs peuvent s’attendre à une hausse de 28 % qui reteste la limite supérieure de la fourchette la plus large à 9,32 $.

Graphique LINK/USDT sur 1 jour

Bien que ce commerce soit simple, les investisseurs doivent attendre la confirmation d’une reprise, qui arrivera si l’altcoin se maintient au-dessus de 7,29 $. En revanche, une décomposition de ce niveau en une barrière de résistance révélera une faiblesse chez les acheteurs.

Dans un tel cas, les traders ont une autre chance de propulser le prix Chainlink après un nouveau test de 6,38 $. Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de ce niveau créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière esquissée pour LINK.