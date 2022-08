Crypto Sleeping Giants: Prix Telcoin – Un rallye de 3 000% est possible | Cryptomonnaie

Le prix de Telcoin a des techniques de macrot optimistes suggérant qu’un rallye de 3 000% pourrait se produire.

Telcoin reste dans une tendance baissière sous un volume relativement faible.

L’invalidation du scénario de tendance haussière est une cassure en dessous de 0,00012800 $.

Le prix Telcoin est ce premier choix pour les déménageurs potentiels dans un marché haussier de la cryptomonnaie. L’actif numérique a des perspectives macroéconomiques très optimistes.

Le prix Telcoin est le géant endormi n ° 1

Le prix du Telecoin a le potentiel de choquer le monde. Les données techniques suggèrent qu’un rallye vers des sommets historiques à 0,05 $ est toujours possible. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le rallye le plus important de novembre 2020 à mai 2021 suggère que le prix actuel à 0,0015 $ n’est qu’une correction de 61,8 % de la valeur marchande. De plus, l’indicateur de profil de volume montre un faible volume au milieu de la vente.

Telecoin pourrait être un superbe atout numérique pour l’approche du coût moyen en dollars. D’un point de vue fondamental, le collaborateur du réseau mobile compte plus de 5,2 milliards d’abonnés dans le monde. Plus de leur mission peut être trouvée à leur base d’attache.

Graphique TEL/USDT sur 1 semaine

D’un point de vue technique, le prix Telcoin devrait figurer sur la liste de surveillance de tous les commerçants dans les semaines à venir. Un rallye de la cinquième vague vers les sommets historiques à 0,05 $ est très possible. Un mouvement vers l’objectif prévu de 0,05 $ entraînerait une augmentation de 3 000 % des bénéfices par rapport à la valeur marchande actuelle. L’invalidation doit rester à 0,000128000 $ jusqu’à ce que d’autres détails techniques se déroulent.

