Prédiction de prix Ethereum Classic : Est-ce le recul que nous attendions ? | Cryptomonnaie

Ethereum Classic tombe en chute libre après avoir atterri dans une zone de congestion hebdomadaire.

Le prix ETC a imprimé trois vagues d’impulsion claires à la hausse.

L’invalidation des perspectives haussières est une brèche en dessous de 13,28 $.

Le prix classique d’Ethereum a plus de potentiel de hausse, mais trouver un point d’entrée sera difficile.

Le prix Ethereum Classic est un couteau dangereux

Le prix Ethereum Classic se négocie actuellement à 33,88 $ alors que les baissiers profitent pleinement de la consolidation de la prise de bénéfices près de la zone de congestion de 40 $. La semaine dernière, une prédiction inexacte a été publiée, qui ciblait la zone des 19 $. Maintenant que le prix Ethereum est en baisse, les commerçants surveillent de près l’actif numérique, à la recherche d’une entrée potentielle et d’un objectif supplémentaire dans les niveaux de 42 $, 47 $ et 50 $.

Le prix Ethereum Classic a imprimé trois vagues d’impulsion claires, suggérant qu’une course haussière plus étendue pourrait être en cours. Pourtant, le recul pourrait être aussi profond que l’objectif prévu mentionné dans la thèse de la semaine dernière à 19 $. Il est donc déconseillé d’essayer d’attraper un couteau. Un creux plus favorable pourrait se situer entre 28 $ et 33 $, avec les mêmes objectifs mentionnés ci-dessus.

Graphique ETC/USDT sur 1 jour

Un point d’invalidation plus serré pour une éventuelle entrée haussière sera marqué au fur et à mesure que d’autres éléments techniques se dérouleront au cours de la semaine. L’invalidation de tendance haussière la plus sûre est actuellement le point d’origine du rallye à 13,28 $.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security