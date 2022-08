Prédiction du prix du Bitcoin : « Tout ce qui est trop propre est probablement sale » | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre des signaux de vente de manuels sur le graphique journalier.

Le prix de la BTC s’enroulant dans un schéma de type coincement sera probablement problématique pour les baissiers sur le marché.

L’invalidation de la thèse macro reste une pause à 13 880 $.

Le prix du Bitcoin montre des raisons justifiables pour entrer dans une position courte. Néanmoins, les traders doivent se méfier, car la tromperie de l’argent intelligent pourrait accompagner les nouvelles preuves baissières. Comme l’a dit un jour le commerçant notoire FF, « Tout ce qui est trop propre est probablement sale. »

Le prix du Bitcoin semble affaibli mais pas mort

Le prix du Bitcoin pourrait devenir problématique pour les day traders dans les jours à venir. Les données techniques commencent à montrer des preuves claires de l’échec de la tendance. L’indice de force relative confond le sentiment baissier alors qu’une formation claire à double sommet avec une divergence baissière s’est présentée sur le graphique journalier. Pourtant, le prix BTC a des objectifs de liquidité plus élevés, en particulier au niveau de 26 000 $ qui n’a pas encore été dépassé.

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement à 23 421 $. Le prix du BTC semble augmenter selon un schéma de type coincement au cours des deux dernières semaines lors d’un zoom arrière sur la zone de congestion actuelle. Des modèles comme celui-ci sont des pièges à argent intelligents très courants destinés à inciter les traders à baser leurs positions sur l’évolution des prix la plus récente. Cependant, des délais plus longs commencent à raconter un récit différent.

Il peut y avoir un certain recul cette semaine, mais les traders doivent être conscients que l’enroulement des principaux modèles diagonaux est le plus difficile à conquérir car ils sont connus pour donner de fausses évasions et des secousses dans les deux sens. Si vous placez un short, vous devez garder votre stop loss serré pour éviter d’être aspiré dans une position perdante.

Le motif en diagonale favorise un double scénario dans les cartes. Le prix du BTC pourrait tomber au point d’origine de la diagonale à 18 800 $, ou il peut être le catalyseur d’un mouvement plus important ciblant 32 000 $.

Jusqu’à présent, la thèse macro haussière restera à 13 880 $. Un point d’invalidation baissier ne sera pas émis conformément au biais directionnel et à la prise en compte d’un potentiel piège à argent intelligent qui pourrait se manifester dans les prochains jours. Une deuxième thèse pourrait survenir au cours de la semaine avec des points d’invalidation plus serrés si la liquidité est saisie dans la région de 26 000 $ à 26 700 $.

