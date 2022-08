C’est le moteur de la hausse des prix de LUNA, 27 % de gains du jour au lendemain | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA a augmenté de 27 % alors que Terra 2.0 a élargi son écosystème NFT avec l’arrivée de la plate-forme d’analyse Terrarity.

La plate-forme propose un système de classement des NFT donnant aux utilisateurs un aperçu de LUNA et de l’art numérique sur Terra.

La collection Galactic Punks NFT a récemment migré vers LUNA 2.0, à mesure que l’adoption de la nouvelle chaîne Terra se développe.

Le prix de LUNA 2.0 a explosé, affichant des gains de 27 % du jour au lendemain, suite à des développements haussiers dans l’écosystème Terra. Les collections NFT ont migré vers la nouvelle chaîne Terra, entraînant l’adoption de LUNA 2.0. L’écosystème Terra s’est développé, travaillant sur sa croissance et gagnant la confiance des utilisateurs depuis l’effondrement des jetons frères LUNC (anciennement LUNA) et UST.

Lisez aussi : Voici le prochain mouvement dans LUNA, nouvelle infrastructure DAO pour Terra

NFT en transit : les punks galactiques migrent vers Terra 2.0

Une collection NFT qui a récemment annoncé sa migration vers Terra 2.0 est Galactic Punks, un ensemble unique de 10 921 NFT sur la blockchain Terra. Les NFT de la collection constituent le Galactic DAO. Illiquid Labs a construit un outil de migration pour la collection. Les détenteurs de Galactic Punks peuvent verrouiller leurs NFT sur Terra Classic et les échanger sur Terra 2.0.

Les utilisateurs peuvent migrer leurs Punks vers Terra 2.0 en connectant leur portefeuille mobile à Terra Classic et en préparant UST pour les frais de transaction. Après avoir retiré les NFT, les utilisateurs peuvent connecter leur portefeuille Terra Classic à illiquidlabs.io et migrer. Les frais sont d’environ 1 $ en LUNA par NFT pour couvrir les coûts de développement.

Des instructions étape par étape et un guide complet sont ajoutés dans le fil Twitter suivant :

Galactic Punks prévoit de passer à un DAO entièrement contrôlé par la communauté. L’infrastructure de gouvernance DAO de Galactic Punks sera relancée sur la nouvelle chaîne Terra, une fois que tous les NFT arriveront sur Terra 2.0.

Le jalonnement est ouvert sur Terra Classic, mais il n’y a aucun avantage à jalonner sur cette chaîne. Galactic Punks a conseillé aux utilisateurs de retirer leurs NFT de Classic et de les migrer vers Terra 2.0. L’équipe attend la migration de tous les punks galactiques vers Terra 2.0 pour de nouvelles mises à jour sur le jalonnement et les avantages de la chaîne Terra 2.0.

La plateforme d’analyse NFT arrive sur Terra

TerRarity.io, une plateforme d’analyse NFT, est arrivée sur Terra 2.0. La plateforme a invité les utilisateurs à découvrir l’environnement NFT sur la nouvelle blockchain Terra. Alors que les collections NFT comme Galactic Punks renaissent de leurs cendres, faisant un retour après l’effondrement de LUNA-UST, les analyses sur la nouvelle chaîne Terra pourraient offrir des informations précieuses aux utilisateurs.

Le prix de LUNA 2.0 a explosé avec les développements haussiers de l’écosystème Terra, affichant des gains de 27 % du jour au lendemain. Alors que les projets de Terra Classic continuent de migrer vers la nouvelle chaîne Terra, l’expansion se poursuit et LUNA 2.0 est témoin d’une adoption généralisée.

Les analystes de Netcost-Security ont identifié une opportunité de court-circuiter LUNA 2.0. Les analystes ont évalué le graphique des prix de LUNA 2.0 et identifié la possibilité d’une baisse de l’actif. Malgré la tendance haussière actuelle, les analystes s’attendent à ce que LUNA 2.0 collecte des liquidités. Pour les objectifs de prix clés et plus d’informations, regardez la vidéo ci-dessous :