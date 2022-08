Le prix du Bitcoin a-t-il épuisé le rallye piloté par le FOMC ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a affiché la meilleure performance mensuelle en juillet depuis octobre.

La formation d’un modèle à double sommet laisse entrevoir une éventuelle baisse à 17 483 $.

Le support à 23 000 $ pourrait rediriger le prix du Bitcoin vers 30 000 $.

Le prix du Bitcoin rencontre des vents contraires le premier jour de la semaine et du mois. La pression vient après que la plus grande crypto-monnaie ait exceptionnellement bien performé en juillet, avec une augmentation de 17 %. Les analystes se concentrent sur les facteurs qui garantiront probablement les perspectives haussières à long terme de BTC.

Plusieurs facteurs ont contribué à la volatilité en juillet, permettant à Bitcoin de former des bougies haussières dans les délais hebdomadaires et mensuels. Le rallye du marché baissier a commencé dans des conditions de survente vécues à la suite des pertes de 40 % de juin.

Bien que la peur ait saisi le marché au cours de la dernière semaine du mois en raison des changements attendus des taux d’intérêt, le prix du Bitcoin a grimpé en flèche, dépassant les 24 000 $. La réunion du FOMC de mercredi a poussé le taux à la hausse de 75 points de base – un mouvement qui a étonnamment déclenché le rallye de 20 712 $ à 24 649 $, bien qu’il soit venu avec une tournure accommodante après que la Fed a déclaré que les futures méga-randonnées dépendraient des données.

Le prix du Bitcoin face à une correction massive

Un modèle à double sommet mis en évidence dans le graphique de la période de quatre heures pourrait déclencher une forte correction à 17 483 $. Il s’agit d’un modèle d’inversion formé après un long mouvement vers le haut. Les pics (sommets) représentent une zone d’approvisionnement difficile à franchir. Les traders peuvent se préparer à vendre à découvert le prix du Bitcoin s’il tombe en dessous de l’encolure, confirmant ainsi l’achèvement de la configuration. Dans un tel scénario, une baisse de 15,47 % se produira probablement, portant le BTC à 17 483 $.

Graphique sur quatre heures BTC/USD

Le prix In/Out of the Money Around (IOMAP) d’IntoTheBlock renforce les hauts de résistance, comme l’illustre le schéma à double sommet ci-dessus. La région entre 23 122 $ et 23 793 $ représente environ 672 000 adresses qui ramassaient auparavant environ 513 000 BTC. Les tentatives de dépassement de cette zone peuvent être entravées ou déraillées par les investisseurs qui souhaitent vendre pour récupérer leur capital au seuil de rentabilité.

Graphique Bitcoin IOMAP

En revanche, des zones de support solides sont en ligne pour empêcher le prix du Bitcoin de chuter à 17 483 $. La zone de concentration des acheteurs la plus robuste va de 21 033 $ à 21 707 $. Environ 600 000 adresses ont déjà acheté environ 407 000 BTC dans la gamme.

Une période de consolidation est attendue si le support ci-dessus se maintient. De plus, une pause et un maintien au-dessus du support supérieur à 23 000 $ peuvent invalider les perspectives baissières du modèle à double sommet et guider le prix de Bitcoin à 30 000 $.