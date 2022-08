Bitcoin franchit une nouvelle étape | Cryptomonnaie

Bitcoin a ajouté 6% au cours des sept derniers jours, à 24,6 K $ à un moment donné, mais maintenant corrigé à 23,2 K $. Ethereum a ajouté 11% à 1700 $. Les 10 meilleurs altcoins sont passés de 4 % (Cardano) à 22 % (Polkadot).

La capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a augmenté de 7,5 % au cours de la semaine pour atteindre 1084 milliards de dollars. L’indice de domination de Bitcoin a chuté de 0,5 point à 41 %.

L’indice Crypto Fear and Greed est revenu à 33 lundi, passant de 26 mardi à 42 samedi au cours de la semaine précédente.

Bitcoin a ajouté 27% en juillet, affichant son plus gros gain au milieu du renforcement des indices boursiers en neuf mois. Bitcoin n’a même pas récupéré la moitié de ses pertes de juin. Cependant, le dernier mois et demi a vu une reprise prudente des prix.

La semaine dernière a clôturé au-dessus de la moyenne mobile de 200 semaines, une baisse en dessous qui était une anomalie historique et a remis en question la tendance de croissance à long terme des crypto-monnaies.

Concernant la saisonnalité, le mois d’août est considéré comme moins favorable au bitcoin que le mois de juillet. Au cours des 11 dernières années, le bitcoin n’a terminé le mois que cinq fois en hausse et six fois en baisse. La hausse moyenne était de 26 %, tandis que la baisse moyenne était de 15 %. Dans le premier cas, BTC pourrait terminer le mois d’août à environ 30 000 $, récupérant la baisse de juin en deux mois. Dans le second, cela pourrait coûter environ 20 000 $.

Dan Morehead, PDG de Pantera Capital, estime que le marché de la cryptomonnaie a dépassé son apogée après la liquidation des actifs de sociétés en faillite en mai et juin. Selon lui, même au plus fort de la crise, presque tous les protocoles DeFi ont fonctionné efficacement tandis que les sociétés centralisées liées au crédit se sont effondrées.