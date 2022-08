Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Combien de temps les marchés de la cryptomonnaie peuvent-ils continuer à se rallier ? | Cryptomonnaie

L’élan des prix du Bitcoin ralentit car il a du mal à franchir le niveau de résistance de 24 565 $.

Le prix d’Ethereum s’inverse après avoir échoué à franchir l’obstacle de 1 730 $, atteignant un retracement.

Le prix Ripple a traversé le blocus de 0,381 $, mais ne pas se maintenir en dessous pourrait entraîner une correction.

Le prix du Bitcoin montre des signes d’épuisement après avoir retesté un obstacle majeur. Cette évolution pourrait entraîner une correction si les traders ne peuvent pas revenir. Le prix d’Ethereum, malgré le récit de Merge, reste corrélé à BTC et pourrait chuter si la grande crypto le fait. Le prix Ripple suivra rapidement les deux plus grands cryptos s’ils s’effondrent.

Cours du bitcoin et inversion de tendance

Le prix du bitcoin augmente et diminue dans les canaux depuis janvier 2022. Chaque fois qu’un canal correctif ascendant s’est bloqué et s’est effondré, il a entraîné un immense crash. Les avancées se sont toujours consolidées autour du point de contrôle (POC), c’est-à-dire le niveau d’échange le plus élevé.

À l’heure actuelle, le profil de volume montre que le POC est de 21 128 $. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à une augmentation soudaine de la pression de vente à ce niveau pour faire baisser le BTC. Une ventilation de ce niveau place la grande crypto à la merci d’un point d’inflexion, qui s’étend de 19 000 $ à 20 000 $.

Si cette zone de support tombe également en panne, les investisseurs peuvent s’attendre à un autre crash éclair qui pourrait faire passer le prix du Bitcoin de 13 000 $ à 12 000 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Alors que les choses semblent lentes pour le prix du Bitcoin, un rebond de la confluence du SMA de 200 semaines et de l’EMA de 30 jours à environ 22 700 $ pourrait donner aux acheteurs une chance de faire un retour. Si BTC produit un chandelier quotidien au-dessus de 24 565 $ et transforme ce niveau en un plancher de support, la thèse baissière sera invalidée.

Le prix Ethereum prêt pour un recul

Les prix haussiers d’Ethereum ont clairement montré leur épuisement en retestant l’obstacle de 1 730 $ pendant plus de trois jours. Malgré de multiples tentatives, l’ETH n’a pas réussi à dépasser ce niveau, indiquant un manque de pression d’achat et une grande quantité de pression de vente.

Par conséquent, la prochaine chose logique à faire pour le prix Ethereum est de retracer. Une baisse de 9,7% semble probable pour que l’ETH reteste le niveau de support de 1 543 $. Fait intéressant, ce niveau coïncide à peu près avec le point de contrôle, c’est-à-dire le volume commercial le plus élevé.

Le profil de volume n’est tracé que pour la récente montée qui s’étend du 13 juillet au 1er août. Cela permet aux investisseurs de savoir si la tendance haussière était forte et soutenue par un volume suffisant.

Une ventilation du plancher de support de 1 543 $ pourrait faire chuter l’ETH à 1 350 $ et en dessous de ce niveau, le profil de volume s’amincit considérablement, laissant présager une forte baisse à 1 080 $.

Graphique ETH/USD sur 4 heures

Indépendamment du signal baissier, une bonne nouvelle pour les passionnés de fusion pourrait déclencher une frénésie d’achat. Si le prix Ethereum produit un chandelier quotidien au-dessus de 1 730 $, cela invalidera la thèse baissière et déclenchera un mouvement potentiel à 2 000 $.

Prix ​​d’ondulation à un point décisif

Le prix d’ondulation a augmenté de 13 % le 30 juillet et a collecté la liquidité restant au-dessus des sommets égaux à 0,387 $. Cette reprise était impressionnante mais manquait d’élan et, par conséquent, le prix du XRP est en passe d’annuler ces gains.

De plus, le dernier chandelier de quatre heures a clôturé en dessous du niveau de support de 0,381 $, ce qui suggère qu’une nouvelle tendance à la baisse est susceptible de s’ensuivre. Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix Ripple revisite le niveau de support de 0,340 $.

Graphique XRP/USD sur 4 heures

En revanche, si le prix de Ripple reste au-dessus de la barrière de 0,381 $, il confirme sa position de niveau de support et invalidera également la thèse baissière. Dans un tel cas, le prix XRP pourrait ouvrir la voie pour revoir le niveau de résistance de 0,439 $.