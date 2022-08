Ripple combat la SEC avec une croissance massive des paiements transfrontaliers | Cryptomonnaie

La plateforme de paiement transfrontalier de Ripple a connu une croissance massive d’année en année malgré la bataille juridique en cours avec la SEC.

Les ventes liées à la liquidité à la demande de Ripple ont atteint 2,12 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022, signalant la croissance et l’adoption de la plateforme.

Les analystes prédisent une hausse de 28 % du prix Ripple, anticipant une rupture par rapport à la tendance actuelle.

Ripple a connu une croissance massive des ventes liées à la liquidité à la demande. Malgré la bataille juridique en cours avec la SEC, le géant du paiement a poursuivi son expansion et ses partenariats. Les analystes ont révélé une perspective haussière sur le XRP.

Le volume des ventes Ripple ODL a augmenté au deuxième trimestre 2022

La plate-forme de liquidité à la demande alimentée par XRP a connu une croissance massive du volume d’une année sur l’autre malgré la bataille juridique avec la SEC. Sur la base des données du rapport Q2 2022, le géant du paiement a poursuivi son expansion grâce à des partenariats.

Le rapport lit:

Les clients ont continué à étendre l’utilisation d’ODL pour des cas d’utilisation au-delà des envois de fonds traditionnels ou des paiements individuels, les flux de trésorerie et les paiements groupés représentant plus de volume sur le réseau.

Les ventes liées à la plateforme ODL de Ripple ont grimpé à 2,12 milliards de dollars, avec des achats s’élevant à 1,717 milliard de dollars et des ventes nettes d’une valeur de 409 millions de dollars. Avec une expansion mondiale et des partenariats avec des marques de mode comme Balmain, Ripple progresse à grands pas dans sa croissance.

Le récent partenariat de Ripple avec FOMO Pay, un fournisseur de solutions de paiement, a aidé le géant du paiement à se développer à Singapour et à améliorer ses flux de trésorerie transfrontaliers.

En réponse aux signaux macroéconomiques et à d’autres développements de l’économie mondiale, le prix et le volume du XRP ont diminué de 22 % en glissement trimestriel.

Les analystes sont optimistes sur le prix du XRP

Les analystes ont évalué la tendance des prix XRP et ont révélé une perspective haussière. L’actif est prêt à casser sa tendance et à faire un retour avec une hausse des prix de 28 %. Anshuman Roy, un analyste crypto a identifié une croix dorée potentielle et un modèle de triangle ascendant dans le tableau des prix XRP.

Le croisement doré entre la moyenne mobile de 50 et 200 jours pourrait marquer le début d’une tendance haussière du XRP.

Les traders utilisent des modèles de triangle ascendant pour identifier une cassure dans un actif. Le modèle est créé par des mouvements de prix qui permettent de tracer une ligne horizontale le long d’une ligne de tendance à la hausse.

Tableau des prix XRPUSD

Les analystes de Netcost-Security ont marqué des objectifs de prix clés dans la tendance des prix XRP dans la vidéo ci-dessous :