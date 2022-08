GameFi et Metaverse les moins touchés par la débâcle de Terra | Cryptomonnaie

Le jeu Blockchain et le Metaverse ont réussi à « éviter » l’effondrement « à la manière des frères Lehman » de Terra en mai – bien que la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT) n’aient pas été aussi chanceux, selon un rapport.

Dans un rapport de vendredi de l’agrégateur de données d’applications décentralisées (DApp) DappRadar, l’effondrement de Terra en mai était d’une ampleur similaire à la crise des prêts hypothécaires à risque de 2008 – provoquant DeFi, NFT et des entreprises telles que Three Arrows Capital (3AC), Celsius et Voyager à flic le poids de la destruction de Terra:

Il devient clair que la débâcle de Terra est devenue un événement semblable à celui des frères Lehman qui a envoyé des ondes de choc dans toute l’étendue de l’industrie de la cryptomonnaie et des répliques qui nous affecteront pendant de nombreux mois.

Cependant, DappRadar a noté que les projets de jeu et de métaverse blockchain présentaient soit des inconvénients minimes, soit même des signes positifs de croissance au cours de la même période.

Traverser la tempête

Le rapport compare différentes mesures pour montrer comment l’effondrement de Terra (au milieu du deuxième trimestre) a eu un impact sur les performances de divers secteurs de la cryptomonnaie entre les deux premiers trimestres de cette année.

Une mesure clé que le rapport examine est le nombre de transactions, ou le nombre total de transactions terminées, qui montre essentiellement l’engagement des utilisateurs. DeFi et NFT ont connu les plus fortes baisses avec 14,8% et 12,2% chacun, tandis que les jeux de blockchain et les projets de métaverse liés à NFT « ont réussi à éviter le marché baissier qui a suivi » en affichant des augmentations de 9,51% et 27% chacun.

Le rapport a également ajouté que si la quantité moyenne d’activité des portefeuilles actifs uniques (UAW) dans les NFT a chuté de 24% au deuxième trimestre, le jeu blockchain a connu une baisse de seulement 7%, suggérant que les utilisateurs continuent d’interagir avec les DApps de jeu « à à peu près le même rythme qu’avant l’incident de Terra.

Le volume des transactions pour les projets NFT liés au métaverse a également été décrit comme une « lueur d’espoir », les volumes ayant augmenté de 97 % depuis le deuxième trimestre, malgré une baisse globale de 32,66 % du secteur NFT au deuxième trimestre.

Dans un rapport DappRadar distinct de juillet, la société a suggéré que les jeux de blockchain auraient pu mieux résister que d’autres secteurs de la cryptomonnaie au dernier trimestre en raison des aspects non spéculatifs des jeux eux-mêmes.

« Cette activité haussière indique que l’engagement avec les mondes virtuels n’est pas fondé sur leur rentabilité pour l’utilisateur final. Cela montre que les mondes virtuels sont intrinsèquement amusants pour l’utilisateur final car les communautés restent actives malgré la dévaluation des jetons natifs », indique le rapport.

DappRadar a également déclaré qu’il y avait un investissement institutionnel soutenu dans les jeux de blockchain et le Metaverse, soulignant que de nombreuses grandes entreprises voient le potentiel d’une forte croissance économique dans les deux secteurs à l’avenir.

Le rapport a ensuite souligné que le montant des investissements dans les projets de jeu et de métaverse blockchain est resté constant au cours du deuxième trimestre malgré le carnage de Terra :