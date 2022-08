Comment les investisseurs peuvent participer à cette cassure des prix Tezos qui fera grimper XTZ de 20% | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos a franchi la consolidation de son triangle ascendant, faisant allusion à un mouvement haussier.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que XTZ rebondisse de 21 % à 2,16 $ alors que les traders prennent le relais.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 1,67 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Tezos se consolide depuis un certain temps et montre des signes clairs qu’il est prêt à augmenter. Les investisseurs peuvent sauter dans ce train pour un gain rapide alors que les traders s’alignent et prennent le contrôle.

Le prix Tezos prêt à faire des gains

Le prix de Tezos se consolide depuis le 18 juin et a produit quatre plus bas plus élevés et trois plus hauts égaux à 1,67 $. La connexion de ces points d’oscillation à l’aide de lignes de tendance montre une formation de triangle ascendant.

Cette formation technique prévoit une hausse de 29% à 2,16 $, déterminée en ajoutant la distance entre le premier swing haut et le swing bas au point de cassure à 1,66 $. Le 18 juillet, le prix XTZ est passé au-dessus du niveau de résistance horizontale à 1,67 $ et a déclenché une cassure haussière, mais a rapidement reculé.

Cependant, le 28 juillet, le prix de Tezos a déclenché une autre cassure haussière et a produit un mouvement net au-dessus du triangle ascendant. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix XTZ teste à nouveau le niveau de support de 1,67 $ ou continue de progresser par rapport à son niveau actuel à 1,77 $.

L’objectif de ce mouvement d’un point de vue théorique est de 2,16 $, mais les acteurs du marché devraient considérer les bénéfices comptables au niveau psychologique de 2 $.

Graphique XTZ/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Tezos et ses détenteurs, les choses pourraient encore empirer si le niveau de support de 1,67 $ tombe en panne.

Cette évolution réduirait la possibilité d’une tendance haussière et pourrait déclencher un mouvement dans la direction opposée. De plus, un tel mouvement des baissiers invaliderait la thèse haussière et ferait potentiellement chuter l’altcoin aux niveaux de 1,60 $ et 1,50 $, respectivement.