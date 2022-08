Le prix AVAX se prépare à lancer 25% alors que les altcoins occupent le devant de la scène | Cryptomonnaie

Le prix AVAX montre la formation de creux égaux à 23,48 $, indiquant le début d’un rallye potentiel.

Un pic de pression d’achat pourrait voir Avalanche augmenter de 26% pour retester le niveau de résistance de 30,48 $.

Un chandelier quotidien proche du récent creux de swing à 19,54 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix AVAX semble prêt à déclencher une montée en puissance car il crée des rampes de lancement stables. Cette évolution survient après que les traders Avalanche ont réussi à produire une série de bas et de hauts plus élevés depuis le 19 juin.

Le prix AVAX ne manque pas d’élan

Le prix AVAX a produit non pas un mais quatre plus bas et trois plus hauts depuis le 19 juin, ce qui l’a fait grimper de 77 % jusqu’à son niveau actuel de négociation – 23,97 $. De plus, Avalanche semble se préparer à plus de gains car il crée des creux égaux à 23,48 $.

Un rebond par rapport à ce niveau ou au niveau de support immédiat à 22,53 $ pourrait déclencher une reprise. Le premier obstacle pour les traders sera de produire un plus haut au-dessus du plus haut du swing du 20 juillet à 26,36 $. Une forte augmentation de la pression d’achat pourra traverser ce niveau.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’AVAX atteigne l’obstacle de 30,25 $ en douceur. Ce mouvement constituerait une hausse de 26% à partir de 23,48 $ et de 34% à partir de 22,53 $ et est probablement là où la hausse est plafonnée pour Avalanche.

Graphique AVAX/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si le prix AVAX casse le niveau de support de 22,53 $, cela indiquera une faiblesse parmi les acheteurs et suggérera également la possibilité d’un changement de tendance favorisant les baissiers. La confirmation d’un tel développement se produira après que le prix AVAX aura produit une clôture quotidienne en chandelier en dessous du plus bas du 27 juillet à 19,54 $.

Ce mouvement produira un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, un échec de récupération par les acheteurs entraînera potentiellement un nouveau crash au niveau de support de 16,10 $.