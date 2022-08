Responsable de la conformité de Binance : échange de coûts KYC  » Des milliards de revenus  » | Cryptomonnaie

Tout en faisant part à CoinDesk de la couverture peu flatteuse de Reuters, l’équipe d’enquêteurs de l’échange de crypto a partagé des informations sur l’ampleur des activités illicites chez Binance et ses méthodes de lutte contre la criminalité.

Trois membres éminents de l’équipe de conformité de Binance ont expliqué ce qu’il fallait faire pour lutter contre la fraude, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la mauvaise presse pour le plus grand échange cryptomonnaie au monde.

Reuters a récemment publié une série de rapports d’enquête sur Binance et son association avec des activités illicites. Le service de presse a affirmé que Binance était devenue une plaque tournante pour les activités criminelles et qu’il avait ignoré plusieurs drapeaux rouges en matière de blanchiment d’argent. Reuters a également affirmé qu’Hydra, un marché darknet de langue russe, avait des liens profondément ancrés au sein de la base d’utilisateurs de Binance, déclarant que l’échange avait facilité 780 millions de dollars de paiements liés à Hydra depuis 2017.

L’équipe de conformité de Binance est désormais dirigée par Tigran Gambaryan et Matthew Prix, anciens enquêteurs de l’unité de cybercriminalité de l’US Internal Revenue Service. Les deux hommes ont joué un rôle dans la suppression des principaux marchés du darknet AlphaBay, Silk Road et Hydra.

La bourse, qui opère dans de nombreuses juridictions bien qu’elle n’ait pas de siège social officiellement enregistré, a également recruté l’ancien expert en sanctions de HSBC, Chagri Poyraz, en tant que nouveau responsable mondial de la conformité aux sanctions.

CoinDesk a contacté Binance pour vérifier les affirmations de Reuters et a fini par avoir deux longues conversations avec Gambaryan, Prix et Poyraz. Ils ont contesté un certain nombre d’allégations, y compris les allégations selon lesquelles Binance facilite de manière disproportionnée plus de blanchiment d’argent que d’autres échanges et Binance est devenu un foyer de criminalité.

Parfois, les dirigeants ressemblaient à des clients de pub se déversant sur un barman, utilisant parfois des péjoratifs pour décrire les journalistes, et de tels commentaires doivent être pris avec une pincée de sel.

Néanmoins, ils ont parlé avec une franchise surprenante de la façon dont le monde criminel reste fermement ancré dans l’industrie de la cryptomonnaie, malgré tous leurs efforts. Au cours du processus, ils ont offert une fenêtre rare sur la façon dont ils ont traqué certains des cybercriminels les plus notoires du monde, tout en essayant de garder le couvercle sur les fonds illicites détournés via Binance.

Que pensez-vous des affirmations reliant Binance à Hydra ?

Matthew Prix : Oui, Hydra était énorme et oui, elle faisait des affaires en Russie, donc c’est comme dire que Bank of America soutient le blanchiment d’argent pour les cartels de la drogue. Cela dépeint vraiment cette image que « Binance savait que ce marché fonctionnait, ils doivent donc le soutenir ».

Tigran Gambaryan : Vous ne pouvez pas contrôler l’argent qui entre. Vous ne pouvez pas contrôler les dépôts. Vous pouvez contrôler ce que vous faites par la suite. Lorsque des escrocs indiens demandent aux gens d’obtenir des cartes-cadeaux Apple, cela indique-t-il qu’Apple blanchit maintenant des centaines de millions de dollars ? Non. Les criminels optent pour le moyen le plus simple et le moins cher possible. Si Binance était le moins cher, pourquoi ne l’utiliseraient-ils pas ?

MP : Un bon exemple, nous avons identifié les comptes HitBTC qui traitaient les transactions [referring to two Canadian citizens who were charged with stealing $220,000 while posing as employees of a Hong Kong-based exchange]. Nous n’avions que l’adresse e-mail. Avec cette adresse e-mail, nous [while working at the IRS] pourrait obtenir des mandats de perquisition et nous pourrions voir le contenu de ceux-ci. Nous pouvions voir que l’utilisateur se payait avec des cartes-cadeaux. J’ai pu le lier via des comptes de messagerie, donc je n’ai jamais accédé à un compte crypto KYC (connaissez votre client) jusqu’à assez loin dans l’enquête, mais je savais déjà qui c’était et ce qu’ils faisaient.

MP : Le seul rôle joué par KYC était là où il avait besoin de sortir son fiat. Coinbase, Circle et Kraken ont récupéré la pièce de transaction provenant du mélangeur Helix et l’ont expulsé de la plate-forme. Il a donc quitté l’échange et a commencé à utiliser d’abord LocalBitcoins, puis des rencontres en face à face. Les échanges ne sont pas là où l’argent sale se produit. C’est hors ligne parce que ces gars le savent [that activity is traced]. Ils ne veulent pas utiliser les échanges. Si [the criminal] essayé d’utiliser Binance, la transaction serait récupérée avec la surveillance des transactions.

TG : Même en 2019, j’ai pu identifier ces deux crétins qui étaient liés à l’arnaque Twitter VIP. C’était Mason Sheppard au Royaume-Uni. Tout a été fait par Binance.

Comment Binance se compare-t-il aux autres échanges en termes d’activité illicite ?

TG : Nous avons fait une étude. Si vous prenez en considération les fonds illicites entrant par rapport au volume total de l’échange, oui, il y a de l’argent illégal qui entre, mais il y a beaucoup d’argent qui entre. Binance est meilleur ou identique à la plupart des échanges. Nos produits étaient considérablement meilleurs que Kraken, meilleurs que Coinbase dans certains domaines et pires dans certains domaines. Mais il n’y a pas une seule valeur aberrante.

Nous opérons dans différentes juridictions. Cela rend notre travail difficile. C’est pourquoi nous devons nous concentrer davantage sur ces juridictions [France, Italy, Dubai]. Mais le fait que nous travaillions dans ces juridictions permet aux forces de l’ordre d’agir.

Nous faisons un travail incroyable. Je ne peux pas commenter ce qui s’est passé dans le passé car aucun de nous n’était ici. Toute l’industrie était [messed] up – le tout était juste en train de se développer. Ils ont tous traversé cette période où [bad things] passé.

Reuters a affirmé que les utilisateurs peuvent échapper aux sanctions et contourner la loi en utilisant des VPN (réseaux privés virtuels). Quelle est votre position à ce sujet?

TG : Voici le problème avec les VPN. Aucun échange ne bloque les VPN, pour mémoire. Aucun échange cryptomonnaie ne bloque l’activité VPN. L’activité VPN n’est pas une indication d’activité criminelle. Ce n’est pas en soi une indication que quelqu’un est un criminel. L’utilisation d’un VPN n’est pas illégale et ce n’est pas quelque chose que les échanges bloquent. Cela étant dit, sans entrer dans les détails, l’activité VPN peut être utile [for investigations]. Parce qu’il y a certains joueurs qui ont des habitudes d’utilisation de cela – et cela, en conjonction avec d’autres choses, nous dira alors qui ces personnes pourraient être. Le VPN ne m’a jamais empêché d’identifier quelqu’un.

Je n’ai jamais été piqué par un VPN.

(Poyraz, qui s’est entretenu avec CoinDesk depuis Davos, en Suisse, où il rencontrait 30 leaders de l’industrie, a ajouté que la bourse continue de servir les clients iraniens en dehors de l’Iran, car cela ne constitue pas une violation des sanctions américaines. Reuters a afirmé que plusieurs commerçants iraniens avait accédé à Binance de 2019 à 2021 avant que l’échange ne resserre son processus KYC. Cette semaine, le New York Times a rapporté que l’échange rival Kraken risquerait probablement des amendes du département du Trésor, soupçonné que l’échange permettait aux utilisateurs iraniens d’utiliser la plate-forme.)

Chagri Poyraz : Du point de vue des sanctions, les citoyens iraniens vivant en dehors de l’Iran ne sont même pas un problème pour l’OFAC [Office of Foreign Assets Control, the U.S. agency that enforces sanctions]. … Si c’est la Corée du Nord ou la Syrie, ce sont des sanctions de l’ONU. Elles sont applicables partout où les sanctions de l’ONU sont reconnues. Mais s’il s’agit de sanctions américaines, c’est-à-dire l’Iran et Cuba, elles ne s’appliquent qu’en fonction de la législation et de l’application des lois américaines. Et soit dit en passant, ils ne s’attaqueront jamais aux citoyens iraniens vivant à l’étranger. C’est illégal de faire ça.

TG : Dans les pays européens, il est illégal pour les entreprises de se conformer aux sanctions américaines contre l’Iran. [Sanctions rules between Europe and the U.S. are vague and contradictory, according to a Financial Times report].

CP : La raison pour laquelle Binance embauche des gens comme Tigran et moi, c’est pour affiner le programme de sanctions. J’ai en fait permis à un réfugié iranien au Royaume-Uni d’obtenir un compte Binance. Même cela n’était pas autorisé avant [Binance improved its controls to make a distinction between a resident and national of a sanctioned country]ce qui était une mauvaise chose à faire.

TG : Il est illégal de se conformer aux sanctions américaines dans l’UE. Cela montre à nouveau le fait compliqué que nous ne sommes pas une entité américaine. Nous adoptons une approche très conservatrice qui nous met en danger dans les juridictions non américaines. Mais nous respectons [U.S. sanctions]. Notre conformité avec eux nous place techniquement dans une position illégale dans d’autres juridictions, car je crois comprendre que cela va à l’encontre du droit de l’UE.

CP : Juste pour développer, veuillez demander à n’importe quelle banque si elle ouvre des comptes pour des comptes iraniens pour des personnes résidant dans leur pays ou aux États-Unis. La réponse sera oui. … Si vous voulez parler des Iraniens vivant en Iran, nous prenons toutes les mesures. Oui, il y a toujours de l’évasion, mais quand il y a de l’évasion, nous la trouvons et améliorons nos contrôles.

Reuters a rapporté que les messages de Telegram suggéraient que le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, avait ignoré les appels des responsables de la conformité au sujet d’une politique lâche de KYC et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Quelle est votre opinion sur CZ?

TG : CZ a été d’un support incroyable.

CP : Je suis responsable de la conformité depuis plus de 17 ans maintenant. Le travail principal consiste à expliquer à l’entreprise, y compris au PDG, quels sont les risques et les problèmes et à prendre une décision basée sur les risques. Vous ne leur demandez jamais de faire quelque chose d’illégal, mais s’il y a quelque chose dans une zone grise, prenez une décision basée sur le risque. Le CZ que je connais – et je suis là depuis assez longtemps – quand tu lui expliques quelque chose, je ne l’ai jamais vu hésiter [to act properly]. Il ne fera jamais la mauvaise chose.

TG : Il ne pouvait pas avoir le même calibre de personnes autour de lui que maintenant. C’était une petite entreprise. Ils ont grandi, et regardez les gens qu’ils ont maintenant. Je ne peux pas défendre tout ce qui s’est passé avant. Nous sommes ici pour régler ces problèmes. Je sais pertinemment que CZ a pris des décisions qui ont coûté [Binance] une tonne d’argent. Nous avons surpassé les comptes qui comptaient des millions d’utilisateurs en raison de ces décisions fondées sur les risques. Parce que c’était la bonne chose à faire. Cela a coûté des milliards de dollars, mais il l’a fait.

En juillet 2021, Binance a décidé d’abaisser la limite de retrait controversée de 2 BTC pour les comptes non KYC à 0,06 BTC. Y a-t-il eu une baisse notable des activités illicites après ce changement ?

TG : Nous l’avons fait. En fait, nous avons commandé une étude. Si vous voulez aller sur LinkedIn et voir un échange coloré entre moi et quelqu’un qui fait partie de la commission du 6 janvier et qui était à la [U.S. Department of Justice], Amanda Wick, j’avais une dispute parce qu’elle dirige un récit. C’est un peu bizarre que quelqu’un du DOJ vienne et commente quelque chose qu’un échange a publié.

TG : Mais quoi qu’il en soit, j’ai commandé quelque chose à l’équipe d’enquête : quel est l’effet de 2021 et quand cette chose a commencé par rapport aux 6 à 8 derniers mois ? Il ya une énorme différence [in amount of illicit activity], pas seulement en dépôts, si vous regardez un pourcentage total de transactions. Binance est exponentiellement plus grand que ses concurrents.

Si vous utilisez de vraies mathématiques, les nombres [of illicit activity] sont les mêmes à l’échelle de l’industrie. Mieux que certains, pire que d’autres. Mais encore une fois, cela dépend en grande partie de la juridiction dans laquelle nous opérons, ce qui exerce une pression supplémentaire sur ceux [Binance staff working in] juridictions pour s’assurer que les chiffres sont plus propres. Mais il n’y a pas de valeur aberrante unique.

Il n’y a rien qui crie que Binance est un repaire d’activités criminelles, et c’est ce que je voulais. Je voulais en quelque sorte mettre quelque chose là-bas qui bonifie cela.

CP : Nous devrions le démontrer davantage, mais le fait de le démontrer, c’est avertir d’autres criminels. Nous ne pouvons pas le faire tous les jours car cela les avertira. Un exemple, je respecte votre domaine et que vous ferez vos propres vérifications. Vérifiez quand nous sommes sortis [stopped doing business with] Garantie [an Estonia-based exchange that was sanctioned by the U.S. for laundering over $100 million of illicit funds]. Près d’un mois avant sa désignation par l’OFAC. Nous pouvons prendre cet appel car CZ nous permet de prendre cet appel. Tout ce que je sais, c’est que j’ai quitté un mois avant parce que nous sommes habilités à le faire.

TG : Il y a d’autres échanges qui continuent de faire affaire avec eux. Nous avons perdu 90 % de clients après la mise en œuvre de KYC, perdant des milliards de revenus.

Pourquoi Binance n’a-t-il pas de siège physique ?

Jessica Lung (porte-parole de Binance) : Oui, nous avons donc des enregistrements en Italie, en France, à Abu Dhabi et maintenant en Espagne.

(Binance ne divulguerait pas où se trouve le siège principal ni où il sera situé.)

TG : J’étais juste à Paris. J’ai rencontré les forces de l’ordre à Paris, ce n’est pas un secret. Nous avons des bureaux partout. Nous nous développons donc activement en Europe, en APAC (Asie-Pacifique) et en Amérique latine. Il y a une licence continue en place.

JL : Si vous regardez les exigences pour l’enregistrement en France, elles sont très strictes et la diligence raisonnable et les exigences sont très élevées. Donc, si vous regardez cela, vous pouvez voir à quoi ressemble notre processus réel.

TG : J’espère qu’un jour je pourrai vous donner accès à notre apport en matière d’application de la loi pour voir à quel point nous travaillons et fournissons au monde. Le personnel de Binance au Brésil a suivi un cours d’une semaine avec la police fédérale. Nous sommes en France [where licenses are hard to get]. Donc c’est fou pour moi de savoir ce qui se passe [at Binance that the Reuters story missed]. Je suppose que je suis juste contrarié. Ignore moi. Je déteste perdre mon temps avec ceux [journalists].