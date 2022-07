Voici la prochaine étape dans LUNA, nouvelle infrastructure DAO pour Terra | Cryptomonnaie

Le protocole d’entreprise, une nouvelle infrastructure standard pour la construction de DAO sur Terra, pourrait être la prochaine étape de LUNA, selon des sources proches du dossier.

Entropy Beacon, un protocole décentralisé et sécurisé en chaîne a récemment été mis en ligne sur la blockchain Terra.

Le lancement de l’infrastructure DAO pourrait aider à la récupération du protocole Terra qui a récemment subi un crash massif.

Le bureau des procureurs du district sud de Séoul a clos son enquête dans l’affaire de l’effondrement du stablecoin algorithmique UST de Terra. Alors que l’enquête était close, Terra travaille maintenant à reconstruire la confiance perdue des investisseurs et des promoteurs grâce à l’infrastructure DAO.

L’enquête sur LUNA est maintenant terminée

Le bureau des procureurs du district sud de Séoul a mis fin à son enquête dans l’affaire de l’effondrement du stablecoin algorithmique UST du réseau Terra le 27 juillet. L’affaire couvrait des allégations de fraude contre les co-fondateurs de Terraform Labs, Do Kwon et Daniel Shin et l’effondrement des jetons frères LUNA- UST.

Après des raids réussis sur les sociétés de cryptomonnaie liées à l’écosystème Terra, les autorités ont classé l’affaire Terra et saisi les documents pertinents. Cela comprenait une descente dans les résidences et les bureaux de toutes les personnes liées ou impliquées dans l’affaire.

À la suite de l’affaire, Daniel Shin est empêché de sortir du pays et Do Kwon a été chargé d’informer les responsables sud-coréens de son arrivée de Singapour. Les enquêteurs étudient la possibilité de mettre Kwon en état d’arrestation après avoir émis un avis de coin rouge à Interpol.

Quelle est la connexion Entropy Beacon de Terra ?

Entropy Beacon est un protocole en chaîne décentralisé et sécurisé sur la chaîne Terra. Il s’agit d’un projet travaillant sur des applications décentralisées sécurisées pour éviter la manipulation par les validateurs. Entropy Beacon adopte une approche décentralisée du caractère aléatoire en chaîne. Le système Beacon utilise une fonction de cryptomonnaie appelée VRF (fonction aléatoire vérifiable) pour générer un caractère aléatoire à côté d’une « preuve » que le caractère aléatoire a été généré sans falsification.

Des sources proches de Terra ont révélé qu’Enterprise Protocol, sur Twitter, enterprise_dao établira une nouvelle norme pour les DAO sur Terra.

Des protocoles standard pour la construction d’une infrastructure DAO pourraient aider à reconstruire l’infrastructure Terra. Les partisans pensent que les DAO construits selon des protocoles standardisés pourraient aider la blockchain Terra à renforcer la confiance perdue avec les utilisateurs.