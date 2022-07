Voici pourquoi Bitcoin est plus proche du plus grand marché haussier de tous les temps | Cryptomonnaie

Mike McGlone de Bloomberg Intelligence est optimiste sur Bitcoin malgré les graphiques à court terme.

Les analystes pensent que le prix du Bitcoin a retesté avec succès sa moyenne mobile sur 200 jours en tant que support, prêt pour un rallye massif.

Un indicateur clé des précédentes hausses des prix du Bitcoin est entré dans la «zone verte», impliquant le début d’une phase haussière prolongée pour l’actif.

Les stratèges de Bloomberg Intelligence envisagent une éventuelle course haussière de Bitcoin au second semestre 2022, selon Mike McGlone. Plusieurs indicateurs qui prédisaient les précédentes hausses des prix du Bitcoin ont atteint des niveaux similaires à ceux observés avant le début d’une course haussière.

Bitcoin surpassera la plupart des actifs au deuxième semestre 2022, selon les analystes

Alors que les analystes examinent les performances potentielles de Bitcoin au cours des six prochains mois de 2022, les stratèges de Bloomberg Intelligence ne doutent pas que BTC soit prêt pour une hausse des prix. Indépendamment de l’action des prix à court terme, Mike McGlone est optimiste sur le prix du Bitcoin. Bitcoin est toujours sur la bonne voie pour réaliser des gains de près de 20 % en juillet 2022. C’est un contraste frappant tout au long de 2022.

Les analystes notent que la cassure de Bitcoin à des sommets de six semaines le 21 juillet est le précurseur et prédisent une cassure de l’actif. Dans sa clôture mensuelle, les analystes ont identifié la formation de Bart Simpson, un schéma graphique à court terme qui indique une forte hausse des prix du Bitcoin.

Sur la base des données en chaîne, Bitcoin est actuellement en phase d’accumulation et des indicateurs tels que la valeur marchande par rapport à la valeur réalisée (MVRV) et les signaux de croisement de moyenne mobile à long terme sont des signes positifs d’un rallye de l’actif.

Les analystes considèrent le Puell Multiple comme un signal que Bitcoin est actuellement sous-évalué. Puell Multiple est un indicateur qui suit le nombre de Bitcoins vendus par les mineurs par rapport à la juste valorisation de l’actif.

Puell Multiple est tombé en dessous de 0,5 et est entré dans la zone verte, un indicateur des précédentes hausses des prix du Bitcoin. Les analystes de Blockware Intelligence ont commenté,

entrer dans la zone verte est un bon moment pour faire la moyenne.

Les analystes ont identifié que Bitcoin est sur une séquence haussière

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et ont prédit une reprise de l’actif. Pour les principaux niveaux de prix et informations, regardez la vidéo ci-dessous :