719 millions de jetons Shiba Inu détruits, le taux de combustion explose du jour au lendemain | Cryptomonnaie

719 millions de jetons Shiba Inu ont été brûlés au cours des dernières 24 heures, les retirant définitivement de la circulation.

Le taux de combustion des Shiba Inu a grimpé de 136 % du jour au lendemain, après une combustion massive des jetons de la pièce meme.

Les analystes ont identifié comment échanger de manière rentable Shiba Inu malgré le déclin de SHIB.

La brûlure de Shiba Inu a réduit l’offre en circulation de la pièce meme, en retirant 719 millions de façon permanente. Un pic du taux de consommation alimente un sentiment haussier parmi les investisseurs. Les analystes ont une perspective baissière sur le prix du Shiba Inu et ont identifié des moyens de négocier le SHIB de manière rentable malgré le déclin.

La croisade de l’armée Shib se poursuit avec une brûlure massive de SHIB

Shiba Inu a continué à brûler massivement des jetons SHIB au cours du week-end. L’offre de Shiba Inu en circulation a diminué de manière cohérente avec l’augmentation du nombre de jetons envoyés aux portefeuilles morts. Une partie massive des 719 millions de brûlures a eu lieu au cours du week-end. Le taux de combustion a grimpé de 136 % avec le pic de combustion des jetons Dogecoin-killer.

Sur la base des données de Shibburn, un total de 410,35 billions de jetons ont été détruits depuis le début de la mise en œuvre de le burning dans le jeton Dogecoin-killer. Avec plusieurs initiatives communautaires, les jetons Shiba Inu sont constamment brûlés, avec une destruction totale de 225,2 millions de jetons du jour au lendemain et de 719 millions de jetons au cours des dernières 48 heures.

Les baleines détiennent 646 millions à Shiba Inu

D’après les données de WhaleStats, les adresses de baleines Ethereum contiennent 646 millions de dollars de jetons Shiba Inu. Le deuxième plus grand memecoin de l’écosystème crypto est inclus dans le portefeuille de baleines aux côtés des crypto-monnaies les mieux notées MATIC, MANA et LINK. Shiba Inu est la plus grande participation en valeur en USD dans le portefeuille des baleines.

L’annonce de la nouvelle carte SHIB Burn Visa le 25 juillet 2022 a alimenté un sentiment haussier parmi les détenteurs. Une brûlure massive a suivi, le slogan «Make Payments, Burn SHIB», sur le crypto Twitter.

Les détenteurs de Shiba Inu comptent de plus en plus

Shiba Inu continue de battre des records dans le nombre total d’adresses de son réseau. SHIB compte 1 215 000 détenteurs et l’augmentation du nombre de détenteurs signale l’intérêt à long terme des investisseurs. Les analystes considèrent cela comme un signe positif pour l’écosystème Shiba Inu et les détenteurs de SHIB.

Les analystes prédisent une chute de 26 % du prix du Shiba Inu

Les analystes de Netcost-Security ont prédit une baisse du prix du Shiba Inu et identifié comment échanger l’actif de manière rentable. Pour les niveaux de prix et plus d’informations, regardez la vidéo ci-dessous :