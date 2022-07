Le prix d’Ethereum risque-t-il de baisser avec la chute du volume NFT ? | Cryptomonnaie

Le volume des échanges NFT sur Ethereum a diminué de 28,5 % d’une semaine sur l’autre, 22,34 millions de dollars d’actifs numériques ont été échangés sur le réseau ETH.

Les analystes affirment que la baisse du volume des échanges NFT est un indicateur d’une baisse des prix d’Ethereum.

Les analystes prédisent qu’un recul à 1 500 $ est probable, mais la vague haussière d’Ethereum n’est pas encore terminée.

Le volume des échanges NFT a rapidement diminué sur le réseau Ethereum, la contribution de l’art numérique à l’activité sur ETH diminuant. Les analystes estiment que les NFT sont les principaux consommateurs de gaz sur Ethereum et qu’une baisse du volume pourrait alimenter le sentiment baissier des détenteurs d’ETH.

Pourquoi le déclin de l’activité NFT sur Ethereum est important

Le podcast STACKS a récemment exploré la relation entre Ethereum et le prix plancher NFT. Punk9059, principal influenceur et autorité sur NFT Twitter a rejoint le podcast pour partager ses réflexions sur la relation entre la deuxième plus grande crypto-monnaie et les prix planchers NFT.

Lorsque Ethereum grimpe, cela a toujours été positif pour les prix NFT, bien que la plupart des investisseurs évaluent leur art numérique et leurs objets de collection en ETH. Punk9059 pense que le prix Ethereum et les prix planchers NFT ont une corrélation directe.

Relation entre les prix planchers Ethereum et NFT

Une baisse du prix d’Ethereum a entraîné une sortie de capitaux des NFT, les investisseurs ayant retiré de l’argent des actifs volatils, y compris les jpegs. Par conséquent, des prix Ethereum plus élevés sont le scénario de rêve pour les détenteurs de NFT, car ils font grimper les prix planchers.

Au 30 juillet, le volume mensuel des places de marché NFT était de 626,11 millions de dollars, soit une baisse de 41 % par rapport à juin 2022. Il est intéressant de noter que juillet est le premier mois où il y avait plus de vendeurs uniques que d’acheteurs. Les portefeuilles d’acheteurs et de vendeurs uniques ont mieux résisté que les volumes.

Le 30 juillet 2022 a marqué la première fois que les volumes de NFT ont diminué d’une année sur l’autre.

Volumes OpenSea USD : 2021 contre 2022

Principal consommateur de gaz d’Ethereum, les NFT subissent une baisse du volume des échanges. Checkmatey, un analyste de premier plan, considère cela comme un signe de baisse de la demande. Par conséquent, le prix d’Ethereum pourrait baisser, conformément à la baisse de la demande.

Les NFT sont le principal consommateur de gaz sur Ethereum, et ce depuis un certain temps. C’est une faible demande. Méfiez-vous des prix, ne voyez pas la croissance de la demande pour la soutenir. https://t.co/6EXZpCuyQZ — _Checkɱate ⚡ (@_Checkmatey_) 31 juillet 2022

Les analystes prédisent un recul du prix d’Ethereum à 1 500 $

Wolf, un analyste crypto pseudonyme, examine la reprise d’Ethereum qui a commencé le 22 juillet 2022 en forme de V. Le premier objectif de 1 685 $ a été atteint, et les deux prochains objectifs de l’analyste pour l’ETH sont de 2 492 $ et le troisième est de 3 373 $. L’analyste soutient que le recul du prix d’Ethereum à 1 500 $ est justifié, étant donné qu’il achève la reprise en forme de V, prévue dans sa feuille de route pour l’altcoin.

Tableau des prix ETH-USD

Les analystes de Netcost-Security explorent quant à eux la possibilité d’une baisse du prix d’Ethereum à 300 $ dans leur récente vidéo. Pour plus d’informations, regardez la vidéo ci-dessous :