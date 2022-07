Ce modèle de graphique haussier signale que la hausse des prix du Bitcoin à 48 000 $ est imminente | Cryptomonnaie

Carl Runefult, le meilleur analyste, a prédit que le prix du Bitcoin atteindrait 48 000 $ au cours des deux prochaines semaines.

L’analyste a identifié un schéma graphique haussier qui implique un rallye massif de Bitcoin.

Les analystes de Netcost-Security affirment que les nouveaux développements du prix du Bitcoin sont mauvais pour les acheteurs au comptant, contrairement à la prédiction de Carl.

Un analyste de haut niveau a identifié un modèle de graphique haussier dans Bitcoin et a prédit un rallye sans précédent dans le plus grand actif cryptomonnaie. Les analystes de crypto Twitter ont expliqué comment une confluence de facteurs économiques et de décisions politiques pourrait faire grimper le prix du Bitcoin, malgré la récession.

Pourquoi 19 600 $ auraient pu être les derniers commerçants attendus

Carl Runefult, mieux connu sous le nom de Moon, a publié une nouvelle vidéo sur la tendance des prix du Bitcoin dans laquelle l’analyste a identifié 19 600 $ comme le fond. The Moon soutient qu’il est probable que 19 600 $ aient été le plus bas, car c’est le niveau de prix qui a été le plus élevé pour la course haussière de 2017-18.

Runefelt a dit :

Et si cela [19,600] était le fond ? Et si c’était le rebond et le grand retournement haussier ?

Runefelt a exploré la possibilité que le prix du Bitcoin atteigne le plus bas à 19 600 $, avant un renversement de tendance haussier, ouvrant la voie à un rallye massif à 48 000 $.

Fait intéressant, l’indice Bitcoin Fear and Greed, considéré comme un indicateur du sentiment du marché envers l’actif, est passé de Fear à Neutral aujourd’hui. L’indicateur a une échelle de 1 à 100 qui indique la peur, la cupidité et si le marché est neutre sur Bitcoin en général.

Les analystes identifient des signes d’inversion de la tendance des prix du Bitcoin

Cici Lu, le PDG de Venn Link Partners est d’avis que le marché du Bitcoin a peut-être trouvé un creux. Lu a dit à Bloomberg,

la liquidation des positions à effet de levier semble terminée.

Joe DiPasquale, PDG de BitBull Capital s’intéresse à la clôture mensuelle de Bitcoin et a observé que BTC a retesté les niveaux de support entre 19 000 $ et 20 000 $. DiPasquale a été cité comme disant,

Des rebonds réussis de cette fourchette pourraient donner aux traders une base solide pour un rallye continu.

Les analystes de Netcost-Security révèlent des opinions contrastées sur le prix du Bitcoin

Les analystes de Netcost-Security ont une opinion contrastée sur Bitcoin et pensent que les acheteurs au comptant pourraient être en mauvaise position. Les analystes ont fixé un objectif baissier pour le prix du Bitcoin. Pour les niveaux de prix clés et plus d’informations, regardez la vidéo ci-dessous :