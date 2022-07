Ces altcoins FIL, ICP, CHZ, DOT donnent des sensations de loterie aux commerçants | Cryptomonnaie

Les altcoins comme FIL, ICP, GRT, CHZ et DOT ont offert des gains à deux chiffres du jour au lendemain aux commerçants lors de la récente hausse des prix.

Ed NL, analyste de haut niveau, a comparé le rallye altcoin à une loterie, observant que Filecoin FIL a atteint un niveau clé du jour au lendemain.

Les analystes pensent que les altcoins prospéreront quelle que soit la baisse du prix du Bitcoin, dans le cycle actuel.

Les analystes sont optimistes sur les altcoins comme Filecoin (FIL), InternetComputer (ICP), The Graph (GRT), Chiliz (CHZ) et Polkadot (DOT). Ces altcoins ont enregistré des gains à deux chiffres du jour au lendemain, atteignant des niveaux de prix clés dans le cycle actuel.

Lisez aussi : Comment échanger ces trois altcoins avec un énorme potentiel de hausse : QTUM, KNC & TRB

FIL, ICP, CHZ, DOT, GRT donnent aux commerçants des sensations de loterie

Après l’annonce de la hausse des taux du FOMC en milieu de semaine, les altcoins se sont remis de la crise et ont affiché des gains à deux chiffres pour les détenteurs. Au milieu des turbulences sur le marché de la cryptomonnaie, Guy de CoinBureau a déclaré à ses 2,09 millions de téléspectateurs YouTube que la purge au deuxième trimestre de 2022 avait jeté les bases d’un rallye important.

Malgré cela, les marchés sont conscients des perspectives macroéconomiques qui ont déclenché le récent bain de sang crypto et cela pourrait conduire les actifs à de nouveaux creux potentiels.

Contrairement aux opinions de Guy, Ed NL a avoué qu’il se sentait « semblable à une loterie » lors de la négociation de Filecoin (FIL), qui offrait 37% de gains aux détenteurs, du jour au lendemain.

Échanger des pièces alternatives ressemble à nouveau à une loterie ……

Définition d’alertes pour une pause de ce niveau clé, pour se réveiller à +27 % du jour au lendemain $FIL Quelle configuration envisagez-vous ? pic.twitter.com/3h33EPrLEm – Ed_NL (@Crypto_Ed_NL) 30 juillet 2022

Parmi les autres altcoins qui ont offert des gains massifs aux commerçants figurent ICP, GRT, CHZ et DOT. AVCrypto_, un analyste crypto pseudonyme, a avancé le récit selon lequel les altcoins assistent à une flambée de leur prix lors des baisses de prix du Bitcoin. Alors que les reculs importants de Bitcoin offrent aux commerçants la possibilité d’accumuler, les hausses de prix et les baisses plus petites entraînent des hausses d’altcoin.

Le récit de l’analyste correspond à la situation actuelle où Bitcoin a affiché des gains de 3% et FIL, ICP, GRT, CHZ et DOT ont offert des gains à deux chiffres aux détenteurs.

Le plus grand W d’aujourd’hui a été lorsque l’un des meilleurs traders que je connaisse a accepté mes réflexions concernant le débat BTC vs Alts. Je ne sais pas qui en a besoin, mais pense que cela vaut la peine de mettre en perspective. Considéré comme mon avantage (décomposant déjà imo) depuis longtemps maintenant. pic.twitter.com/4r3t6aJePc – AV (@AVCrypto_) 26 juillet 2022

Altcoin Sherpa, analyste technique et trader de premier plan, a déclaré à ses 180 600 abonnés qu’un sommet plus élevé était imminent pour Bitcoin. Des 20 000 élevés sont probables dans les semaines à venir et quel que soit le mouvement des prix BTC, les altcoins « devrait encore prospérer. »

Sherpa est convaincu que le rallye de l’altcoin ne sera pas affecté par une reprise massive du Bitcoin.

Tableau des prix BTC-USD

Les analystes identifient trois altcoins avec un potentiel haussier

Les analystes de Netcost-Security ont évalué le rallye des altcoins et identifié trois altcoins avec un énorme potentiel de hausse. QTUM, KNC et TRB pourraient offrir aux traders des gains à des conditions spécifiques. Pour les niveaux de prix clés et plus d’informations, regardez la vidéo ci-dessous :